Lavapavimenti professionale KIRA BD 200
La lavasciuga robotizzata KIRA BD 200 pulisce efficacemente le superfici più ampie. Spazzole a disco ideali per pavimenti delicati, è completamente autonoma in ogni applicazione
KIRA BD 200 è una lavasciuga pavimenti intelligente e completamente autonoma con una comprovata tecnologia a spazzole a disco, ideale per pavimenti lisci, delicati e lucidi. Grazie all'ampia pista di lavoro, all'elevata velocità di avanzamento e alle spazzole resistenti, garantisce elevate prestazioni di pulizia, pur essendo particolarmente silenziosa. È un'opzione versatile, con una scelta di diversi pad e spazzole disponibili, inclusi pad diamantati per creare o mantenere una finitura lucida. Un potente sistema multisensore con visibilità a 360° garantisce una navigazione affidabile e riconosce persino sporgenze e superfici vetrate. Per la massima autonomia, la docking station gestisce automaticamente il riempimento dell'acqua pulita, lo svuotamento dell'acqua sporca e la ricarica della batteria. La funzione calendario flessibile può essere utilizzata per pianificare in anticipo e adattare le attività di pulizia in base alle esigenze. KIRA BD 200 può funzionare in modo completamente autonomo o essere controllata manualmente come macchina uomo a bordo. È sempre connessa tramite KIRA Equipment Manager e l'app KIRA Robots.
Caratteristiche e vantaggi
Docking stationPermette operazioni completamente automatizzate. Le risorse possono essere ricaricate in modo autonomo da un robot (riempimento di acqua fresca, scarico di acqua sporca, risciacquo del serbatoio, ricarica della batteria). Opzionalmente, il robot può anche funzionare senza la docking station.
Guida agli ostacoliRileva in modo affidabile ostacoli sconosciuti. Pianifica autonomamente percorsi alternativi. Manovre di guida autonome su richiesta.
Collegamento infrastrutturaleKIRA BD 200 può essere integrato senza problemi nelle infrastrutture esistenti. Le connessioni per tapparelle e VDA 5050 consentono una collaborazione efficiente e flessibile con altri sistemi e macchine per un elevato grado di automazione e ottimizzazione dei processi. Opzionalmente, il robot può anche funzionare senza la docking station.
Tecnologia collaudata delle spazzole a disco
- Pulizia estremamente potente ma delicata su superfici lisce e delicate.
- Minore usura delle spazzole.
- Ampia scelta di pennelli e tamponi diversi tra cui scegliere, compresi i tamponi diamantati che possono essere utilizzati per ottenere/mantenere una finitura lucida.
Navigazione affidabile grazie al sistema multisensore
- Sensori potenti e visibilità a 360°.
- Rilevamento affidabile di sporgenze e vetri.
- Monitoraggio tramite sensori delle aree laterali.
Certificato di sicurezza
- Rilevamento sicuro e senza contatto di ostacoli, dislivelli e persone.
- Certificato di sicurezza CSA_22 No. 336-17 e IEC 63327.
- Adatto al funzionamento in aree ad alto traffico.
Un'ampia gamma di possibilità applicative
- Può essere azionato in modo autonomo o manuale.
- Consente la pulizia manuale delle macchie.
- Consente di impostare più profili utente con livelli di autorizzazione individuali.
Connettività
- Accesso diretto a KIRA Equipment Manager e all'app KIRA Robots.
- Invia notifiche e messaggi di stato ai dispositivi mobili.
- Include report di pulizia, stato della macchina, guasti e altro ancora.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Potenza nominale di ingresso (W)
|2250
|Motore di trazione di potenza (W)
|1300
|Potenza turbina (W)
|552
|Potenza motore a spazzole (W)
|1200
|Ampiezza lavaggio (mm)
|900
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²)
|29
|Velocità della spazzola (rpm)
|177
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|1100
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|200 / 200
|Serbatoio detergente (l)
|10
|Prestazioni teoriche dell'area, autonomia (m²/h)
|max. 4860
|Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²)
|7143
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Numero di batterie
|4
|Tipo batteria
|Li-Ion
|Tensione/capacità della batteria (V/Ah)
|24 / 320
|Durata della batteria (h)
|circa. 4
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|circa. 4,7
|Velocità, autonomia (km/h)
|max. 5,4
|Rumorosità (dB(A))
|64,5
|Larghezza di rotazione del corridoio, autonoma (m)
|2,8
|Capacità di arrampicata (%)
|max. 6
|Larghezza del corridoio, autonoma (mm)
|1350
|Peso senza accessori (kg)
|635
|Peso (con accessori) (kg)
|635
|Peso con imballo (kg)
|637,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Scope of supply
- Batteria e caricabatterie
- Spazzola a disco: 2 Pezzo(i)
- Lampeggiante
Dotazione
- Batteria
- Tipo di labbra di aspirazione: Linatex
- Sistema DOSE
- con dosaggio dell'acqua in funzione della velocità
- Ampio display touch ad alta definizione
- Compatibile con la docking
- Controllo tapparella predisposto
- pulizia autonoma
- con modalità di guida manuale
- Ampio display touch ad alta definizione
- Sensori ad alte prestazioni
- rilevamento ostacoli e incidenti
- sterzata autonoma all'incontro di ostacoli
- Sicurezza certificata per le aree pubbliche
- creazione di rapporti di pulizia
- Notifiche su dispositivi mobili
- Funzione di pianificazione
- Auto-Fill
- Luci colorate per visualizzare il comportamento e lo stato di funzionamento del robot
- Colore e concetto operativo Kärcher
- interruttore a galleggiante elettrico e meccanico
- con modalità di apprendimento (Teach and Repeat)
- Tipo di spazzola: Spazzola a disco
- Pressione di contatto variabile
- robusta barra di aspirazione in alluminio pressofuso
- Sensore di sottopressione per il rilevamento di blocchi
- Rilevamento del serbatoio del detersivo vuoto
- funzionamento tramite app
- Interfaccia di comunicazione: VDA5050
- Dosatore detergente
Videos
Aree di applicazione
- Ampi spazi con pavimenti delicati, lisci e lucidi
- Per grandi superfici estese e aree parziali
- Consigliato per l'uso in spazi pubblici
- Ideale per aeroporti, stazioni ferroviarie, capannoni di produzione e fabbricazione, capannoni logistici, centri espositivi, sale conferenze, sale concerti e molto altro ancora.
- Può essere utilizzato nell'industria dei trasporti, in fabbriche e nelle costruzioni