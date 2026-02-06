KIRA BD 200 è una lavasciuga pavimenti intelligente e completamente autonoma con una comprovata tecnologia a spazzole a disco, ideale per pavimenti lisci, delicati e lucidi. Grazie all'ampia pista di lavoro, all'elevata velocità di avanzamento e alle spazzole resistenti, garantisce elevate prestazioni di pulizia, pur essendo particolarmente silenziosa. È un'opzione versatile, con una scelta di diversi pad e spazzole disponibili, inclusi pad diamantati per creare o mantenere una finitura lucida. Un potente sistema multisensore con visibilità a 360° garantisce una navigazione affidabile e riconosce persino sporgenze e superfici vetrate. Per la massima autonomia, la docking station gestisce automaticamente il riempimento dell'acqua pulita, lo svuotamento dell'acqua sporca e la ricarica della batteria. La funzione calendario flessibile può essere utilizzata per pianificare in anticipo e adattare le attività di pulizia in base alle esigenze. KIRA BD 200 può funzionare in modo completamente autonomo o essere controllata manualmente come macchina uomo a bordo. È sempre connessa tramite KIRA Equipment Manager e l'app KIRA Robots.