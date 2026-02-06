Spazzatrice KM 70/20 C
Pulizia interna ed esterna: la spazzatrice manuale KM 70/20 C garantisce risultati ottimali grazie al filtro, al rullo spazzante e alla spazzola laterale.
La spazzatrice manuale KM 70/20 C rende le superfici prive di polvere grazie al filtro, al rullo spazzante e alla spazzola laterale - sia all'interno che all'esterno. Le prestazioni di zona è 7 volte superiore che con una scopa. Il rullo di spazzamento può essere regolato in 6 passaggi e, in combinazione con le spazzole laterali a variazione continua, ottiene un risultato di pulizia ottimale su diversi piani. Una maniglia regolabile in altezza e il sistema Home Base per il trasporto di attrezzature aggiuntive come benne e raccoglitori di rifiuti garantiscono un funzionamento ergonomico. Ciò significa che i rifiuti possono essere smaltiti insieme a polvere e sporcizia in un unico passaggio. Quando il lavoro è fatto, il KM 70/20 C 2SB può essere riposto in modo salvaspazio nella sua posizione di parcheggio.
Caratteristiche e vantaggi
Il rullo spazzola e le spazzole laterali possono essere continuamente regolatePressione di contatto regolabile in modo incrementale per risultati di spazzatura ottimali. La regolazione della pressione di contatto riduce l'usura dei rulli spazzatori. Per proteggere le setole, il rullo spazzante e la spazzola laterale possono essere completamente staccati.
Filtro polvereIl filtro antipolvere pulisce l'aria di scarico e impedisce alla polvere di salire durante la pulizia. Il filtro è sempre facilmente accessibile e sostituibile
Sistema Home-BaseComodo per riporre attrezzi aggiuntivi come secchi e raccoglitori di rifiuti. Gli accessori possono essere tenuti a portata di mano sopra la maniglia.
Vano raccolta capiente
- L'impugnatura del vano raccolta risulta pratica quando lo si solleva per svuotarlo
Archetto di spinta regolabile
- Ergonomica: si può regolare in altezza
- Archetto di spinta pieghevole
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|manuale
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|2800
|Larghezza di lavoro (mm)
|480
|Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)
|700
|Capacità serbatoio lorda/netta (l)
|45 / 20
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|21
|Peso compreso l'imballo (kg)
|26,4
Scope of supply
- Filtro polveri sottili
Dotazione
- Spazzatrice con trazione manuale
- Rullo spazzola regolabile
- Archetto di spinta pieghevole
- Principio getto in avanti
- Uso esterno
- Usi indoor
Videos
Aree di applicazione
- Per la pulizia di capannoni di produzione, magazzini, capannoni logistici e aree di carico
- Per la pulizia di parcheggi e stazioni di servizio
- Per la pulizia di aree come i cortili delle scuole e nell'ambiente comunale
- Ideale anche per piccole officine e in agricoltura