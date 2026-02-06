Spazzatrice con aspirazione KM 85/50 W Bp
Spazzatrice uomo a terra a batteria KM 85/50 W Bp con grande filtro piatto plissettato. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Robusta, progettata con un telaio a doppia parete e una spazzola laterale oscillante, la spazzatrice uomo a terra a batteria KM 85/50 W Bp convince nelle applicazioni difficili in ambito industriale. La macchina affidabile e compatta è comoda da manovrare tramite una maniglia di spinta, dispone di trazione avanti e indietro e pulisce fino a 4725 m²/h con l'uso della spazzola laterale opzionale a sinistra. Il rullo spazzante flottante si adatta automaticamente al terreno, garantendo così ottimi risultati anche su terreni irregolari o in caso di grandi volumi di sporco. Un grande filtro piatto plissettato rende possibile un lavoro praticamente privo di polvere, mentre un doppio raschiatore garantisce una pulizia efficace. Il rullo principale e il filtro sono molto semplici da sostituire senza bisogno di attrezzi. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Azionamento della trazione in avanti e indietro tramite la maniglia di spintaFunzionamento intuitivo, semplice e facile da usare. Massima manovrabilità della macchina. Freno a disco di serie per una decelerazione sicura in ogni momento.
Rullo principale flottanteRaccoglie lo sporco anche su ostacoli e buche senza lasciare residui. Nessuna regolazione dell'usura richiesta. Pulizia efficiente e veloce.
Robusto e affidabile per applicazioni difficiliRobusto telaio rotante a doppia parete. La spazzola laterale oscillante previene i danni. Grandi ruote per un maggiore comfort operativo.
Sistema filtro efficiente
- Grande filtro piatto plissettato con una superficie totale di 2,3 m².
- Filtro in poliestere lavabile.
- Pulizia eccellente grazie al doppio raschietto e alla posizione di installazione orizzontale.
Cambio senza attrezzi del rullo principale della spazzatrice e del filtro
- Cambio semplice e veloce in caso di usura.
- Controllo rapido del rullo spazzatore principale in caso di nastri e fogli avvolti.
- Accesso al filtro dal lato pulito, nessun contatto con polvere e sporco.
Design compatto per aumentare l'agilità del modello
- Macchina molto agile.
- Ideale in spazi stretti e difficili
- Passa per porte normali da 90 cm di ampiezza.
Sistema Home Base e vani porta accessori integrati
- Collegamento molto pratico per il trasporto di utensili di pulizia aggiuntivi.
- Per il semplice trasporto, ad esempio, di raccoglitori di rifiuti, spazzole o panni.
- Area di stoccaggio per gli utensili più piccoli.
Concetto di funzionamento semplice
- Il rullo spazzatore e la spazzola laterale possono essere comodamente accesi e spenti.
- Comodo movimento in avanti e indietro con maniglia di spinta.
- Regolazione del volume d'aspirazione quando si lavora su superfici bagnate.
Grande contenitore per i rifiuti
- Assorbe grandi volumi di sporco, rendendo possibili lunghe attività di lavoro.
- Rimozione semplice e svuotamento sicuro dei rifiuti.
- I vani raccolta sono dotati anche di rotelle per agevolarne il trasporto.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Elettrico
|Trazione
|Motore a corrente continua
|Trazione - Potenza (V/W)
|24 / 912
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|3825
|Larghezza di lavoro (mm)
|615
|Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)
|850
|Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)
|1085
|Contenitore per rifiuti (l)
|50
|Capacità di arrampicata (%)
|15
|Velocità di lavoro (km/h)
|4,5
|Superficie di filtraggio (m²)
|2,3
|battery compartment size (mm)
|362 / 348 / 290
|Durata della batteria (h)
|max. 2,5
|Peso (con accessori) (kg)
|138,4
|Peso, pronto per il funzionamento (kg)
|226
|Peso con imballo (kg)
|149
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Scope of supply
- Filtro plissettato piatto: In poliestere
Dotazione
- Pulizia manuale del filtro
- Trazione, marcia avanti
- Trazione, retromarcia
- Rullo spazzola principale basculante
- Vano raccolta carrellato
- Serranda sporco grossolano
- Principio del getto all'indietro
- Aspiratore
- Potente motore di trazione
- Uso esterno
- Usi indoor
- Indicatore batterie
- Contaore
- Aspirazione regolabile
- Scopa laterale (sollevabile/regolabile)
Videos
Aree di applicazione
- Per la pulizia di capannoni di produzione, magazzini, capannoni logistici e aree di carico
- Per la pulizia di parcheggi e stazioni di servizio
- Per la pulizia di aree come i cortili delle scuole e nell'ambiente comunale
- Ideale anche per piccole officine e in agricoltura