Robusta, progettata con un telaio a doppia parete e una spazzola laterale oscillante, la spazzatrice uomo a terra a batteria KM 85/50 W Bp convince nelle applicazioni difficili in ambito industriale. La macchina affidabile e compatta è comoda da manovrare tramite una maniglia di spinta, dispone di trazione avanti e indietro e pulisce fino a 4725 m²/h con l'uso della spazzola laterale opzionale a sinistra. Il rullo spazzante flottante si adatta automaticamente al terreno, garantendo così ottimi risultati anche su terreni irregolari o in caso di grandi volumi di sporco. Un grande filtro piatto plissettato rende possibile un lavoro praticamente privo di polvere, mentre un doppio raschiatore garantisce una pulizia efficace. Il rullo principale e il filtro sono molto semplici da sostituire senza bisogno di attrezzi. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.