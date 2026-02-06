Spazzatrice con aspirazione KM 85/50 W Bp

Spazzatrice uomo a terra a batteria KM 85/50 W Bp con grande filtro piatto plissettato. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

Robusta, progettata con un telaio a doppia parete e una spazzola laterale oscillante, la spazzatrice uomo a terra a batteria KM 85/50 W Bp convince nelle applicazioni difficili in ambito industriale. La macchina affidabile e compatta è comoda da manovrare tramite una maniglia di spinta, dispone di trazione avanti e indietro e pulisce fino a 4725 m²/h con l'uso della spazzola laterale opzionale a sinistra. Il rullo spazzante flottante si adatta automaticamente al terreno, garantendo così ottimi risultati anche su terreni irregolari o in caso di grandi volumi di sporco. Un grande filtro piatto plissettato rende possibile un lavoro praticamente privo di polvere, mentre un doppio raschiatore garantisce una pulizia efficace. Il rullo principale e il filtro sono molto semplici da sostituire senza bisogno di attrezzi. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

Caratteristiche e vantaggi
Spazzatrice con aspirazione KM 85/50 W Bp: Azionamento della trazione in avanti e indietro tramite la maniglia di spinta
Azionamento della trazione in avanti e indietro tramite la maniglia di spinta
Funzionamento intuitivo, semplice e facile da usare. Massima manovrabilità della macchina. Freno a disco di serie per una decelerazione sicura in ogni momento.
Spazzatrice con aspirazione KM 85/50 W Bp: Rullo principale flottante
Rullo principale flottante
Raccoglie lo sporco anche su ostacoli e buche senza lasciare residui. Nessuna regolazione dell'usura richiesta. Pulizia efficiente e veloce.
Spazzatrice con aspirazione KM 85/50 W Bp: Robusto e affidabile per applicazioni difficili
Robusto e affidabile per applicazioni difficili
Robusto telaio rotante a doppia parete. La spazzola laterale oscillante previene i danni. Grandi ruote per un maggiore comfort operativo.
Sistema filtro efficiente
  • Grande filtro piatto plissettato con una superficie totale di 2,3 m².
  • Filtro in poliestere lavabile.
  • Pulizia eccellente grazie al doppio raschietto e alla posizione di installazione orizzontale.
Cambio senza attrezzi del rullo principale della spazzatrice e del filtro
  • Cambio semplice e veloce in caso di usura.
  • Controllo rapido del rullo spazzatore principale in caso di nastri e fogli avvolti.
  • Accesso al filtro dal lato pulito, nessun contatto con polvere e sporco.
Design compatto per aumentare l'agilità del modello
  • Macchina molto agile.
  • Ideale in spazi stretti e difficili
  • Passa per porte normali da 90 cm di ampiezza.
Sistema Home Base e vani porta accessori integrati
  • Collegamento molto pratico per il trasporto di utensili di pulizia aggiuntivi.
  • Per il semplice trasporto, ad esempio, di raccoglitori di rifiuti, spazzole o panni.
  • Area di stoccaggio per gli utensili più piccoli.
Concetto di funzionamento semplice
  • Il rullo spazzatore e la spazzola laterale possono essere comodamente accesi e spenti.
  • Comodo movimento in avanti e indietro con maniglia di spinta.
  • Regolazione del volume d'aspirazione quando si lavora su superfici bagnate.
Grande contenitore per i rifiuti
  • Assorbe grandi volumi di sporco, rendendo possibili lunghe attività di lavoro.
  • Rimozione semplice e svuotamento sicuro dei rifiuti.
  • I vani raccolta sono dotati anche di rotelle per agevolarne il trasporto.
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Elettrico
Trazione Motore a corrente continua
Trazione - Potenza (V/W) 24 / 912
Max. prestazioni di area (m²/h) 3825
Larghezza di lavoro (mm) 615
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm) 850
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm) 1085
Contenitore per rifiuti (l) 50
Capacità di arrampicata (%) 15
Velocità di lavoro (km/h) 4,5
Superficie di filtraggio (m²) 2,3
battery compartment size (mm) 362 / 348 / 290
Durata della batteria (h) max. 2,5
Peso (con accessori) (kg) 138,4
Peso, pronto per il funzionamento (kg) 226
Peso con imballo (kg) 149
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1550 x 1100 x 1066

Scope of supply

  • Filtro plissettato piatto: In poliestere

Dotazione

  • Pulizia manuale del filtro
  • Trazione, marcia avanti
  • Trazione, retromarcia
  • Rullo spazzola principale basculante
  • Vano raccolta carrellato
  • Serranda sporco grossolano
  • Principio del getto all'indietro
  • Aspiratore
  • Potente motore di trazione
  • Uso esterno
  • Usi indoor
  • Indicatore batterie
  • Contaore
  • Aspirazione regolabile
  • Scopa laterale (sollevabile/regolabile)
Videos
Aree di applicazione
  • Per la pulizia di capannoni di produzione, magazzini, capannoni logistici e aree di carico
  • Per la pulizia di parcheggi e stazioni di servizio
  • Per la pulizia di aree come i cortili delle scuole e nell'ambiente comunale
  • Ideale anche per piccole officine e in agricoltura
Accessori