Ssi distingue per il design a due ruote motrici della spazzola a rullo. Il vantaggio di questo tipo di azionamento è la stabilità direzionale della macchina e le sue prestazioni di rotazione. Anche se nelle curve strette viene azionata una sola ruota, la spazzola a rullo lavora in modo uniforme e fornisce eccellenti risultati di pulizia. La macchina è molto maneggevole e spazza altrettanto bene nelle curve a sinistra e a destra. L'altezza della spazzola laterale può essere variata in quattro fasi. Con un peso di soli 20 kg, la macchina funziona secondo il principio della paletta: con uno sforzo minimo, lo sporco viene convogliato in direzione di marcia nel contenitore di raccolta da 40 l. La spazzola laterale può essere sollevata da terra in aree aperte. In questo modo è possibile evitare in gran parte la dispersione indesiderata della polvere. Il contenitore di raccolta è dotato di un'impugnatura ergonomica e può essere svuotato facilmente. La macchina può anche essere impugnata comodamente nella parte anteriore sul telaio, ad esempio per sollevarla sulle scale. La maniglia di spinta può essere regolata in tre fasi e dopo l'uso può essere ripiegata. La macchina può essere riposta in posizione verticale per risparmiare spazio.