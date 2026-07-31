Spazzatrice ProKM 400
Spazzatrice a spinta, ideale per la pulizia di piccole superfici in aree interne/esterne. Facile da manovrare. Spazzatura con poca polvere grazie al flusso d'aria controllato e al filtro.
Ssi distingue per il design a due ruote motrici della spazzola a rullo. Il vantaggio di questo tipo di azionamento è la stabilità direzionale della macchina e le sue prestazioni di rotazione. Anche se nelle curve strette viene azionata una sola ruota, la spazzola a rullo lavora in modo uniforme e fornisce eccellenti risultati di pulizia. La macchina è molto maneggevole e spazza altrettanto bene nelle curve a sinistra e a destra. L'altezza della spazzola laterale può essere variata in quattro fasi. Con un peso di soli 20 kg, la macchina funziona secondo il principio della paletta: con uno sforzo minimo, lo sporco viene convogliato in direzione di marcia nel contenitore di raccolta da 40 l. La spazzola laterale può essere sollevata da terra in aree aperte. In questo modo è possibile evitare in gran parte la dispersione indesiderata della polvere. Il contenitore di raccolta è dotato di un'impugnatura ergonomica e può essere svuotato facilmente. La macchina può anche essere impugnata comodamente nella parte anteriore sul telaio, ad esempio per sollevarla sulle scale. La maniglia di spinta può essere regolata in tre fasi e dopo l'uso può essere ripiegata. La macchina può essere riposta in posizione verticale per risparmiare spazio.
Caratteristiche e vantaggi
Trazione sul rullo principale
Archetto di spinta regolabile
Vano raccolta capiente
Filtro polvere
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|manuale
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|2800
|Larghezza di lavoro (mm)
|480
|Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)
|700
|Capacità serbatoio lorda/netta (l)
|42 / 20
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|20
|Peso, pronto per il funzionamento (kg)
|20
|Peso compreso l'imballo (kg)
|23,7
|Dimensioni imballo (lu x la x h) (mm)
|795 / 400 / 935
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1300 / 810 / 1040
Dotazione
- Spazzatrice con trazione manuale
- Archetto di spinta pieghevole
- Principio getto in avanti
- Uso esterno
- Usi indoor
Aree di applicazione
- Parchi e parcheggi
- Viali
- Hotel
- Industrie
- Adatto anche per spazzare nelle aziende agricole, nelle fattorie e nei granai
RICAMBI ProKM 400
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