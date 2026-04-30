Spazzatrice con aspirazione KM 120/250 R Bp Classic

La spazzatrice industriale KM 120/250 R Bp Classic a emissioni zero, a batteria. Perfetta per l'uso in aree interne od esterne sensibili al rumore. Per risultati straordinariamente buoni.

L'azionamento elettrico della spazzatrice industriale KM 120/250 R Bp Classic non solo consente l'utilizzo senza emissioni sia all'interno che all'esterno, ma anche del funzionamento a bassa rumorosità. È particolarmente adatta alle applicazioni in aree sensibili al rumore. Tuttavia, il suo design robusto, il filtro tascabile con scuotifiltro a vibrazione, l'ampio contenitore con comodo svuotamento idraulico e le robuste ruote in gomma piena rendono la macchina ideale anche per applicazioni gravose in ambienti molto polverosi. Le aziende di costruzioni, l'industria metallurgica e le fonderie possono beneficiare in modo significativo delle eccezionali prestazioni della macchina. Le spazzole, che si adattano perfettamente alla superficie del terreno, raccolgono senza sforzo sporco grossolano e fine. Infine, l'elevata di facilità di utilizzo, manutenzione e assistenza rendono questa macchina vincente sul mercato.

Caratteristiche e vantaggi
Spazzatrice con aspirazione KM 120/250 R Bp Classic: Design robusto per lavorare in sicurezza
Design robusto per lavorare in sicurezza
Lavora anche in condizioni esterne estreme. Maggiore durata dei componenti e della macchina stessa. Il lampeggiante con cicalino aumenta la sicurezza dell'utente e dell'ambiente.
Spazzatrice con aspirazione KM 120/250 R Bp Classic: Filtro a tasca con scuotifiltro a motore vibrante
Filtro a tasca con scuotifiltro a motore vibrante
L'ampia superficie filtrante garantisce la totale assenza di polvere. Il filtro si pulisce grazie ad un motorino vibrante. Adatta per la raccolta di grosse quantità di polvere.
Spazzatrice con aspirazione KM 120/250 R Bp Classic: Facile da usare, manutenere e regolare
Facile da usare, manutenere e regolare
Tecnologia avanzata ma semplice con componenti testati. Sostituire o riparare il motore è molto più semplice grazie all'accesso rapido all'apposito vano. Non servono attrezzi speciali né per sostituire il filtro a tasca né per sostituire il rullo principale.
Principio getto in avanti
  • Ottimi risultati anche con polvere fine.
  • Raccoglie lo sporco grossolano senza fatica.
  • Minore produzione di polvere.
Regolazione pressione spazzola centrale
  • Ottimi risultati.
  • Minore usura delle spazzole.
  • Le spazzole si adattano ai diversi terreni/superfici.
Sollevamento vano raccolta idraulico
  • Il vano raccolta si svuota in totale sicurezza e semplicità.
  • Scarico in quota fino a 1,42 metri.
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Elettrico
Guida di trazione Motore a corrente continua
Trazione - Potenza (V/kW) 36 / 5
Max. prestazioni di area (m²/h) 7200
Larghezza di lavoro (mm) 900
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm) 1200
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm) 1500
Voltaggio batteria (V) 36
Durata della batteria (h) max. 3,5
Contenitore per rifiuti (l) 250
Capacità di arrampicata (%) 14
Velocità di lavoro (km/h) 6
Superficie di filtraggio (m²) 6
Peso (con accessori) (kg) 750
Peso, pronto per il funzionamento (kg) 1200
Peso con imballo (kg) 750
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 2082 x 1250 x 1450

Scope of supply

  • Filtro tasca
  • Ruote, gomma piena

Dotazione

  • Pulizia manuale del filtro
  • Rullo spazzola regolabile
  • Rullo spazzola principale basculante
  • Servosterzo
  • Aspirazione regolabile
  • Principio getto in avanti
  • Trazione, marcia avanti
  • Trazione, retromarcia
  • Aspiratore
  • Sistema di sollevamento idraulico del vano raccolt
  • Uso esterno
  • Usi indoor
  • Indicatore batterie
  • Contaore
  • Funzione spazzante (può essere disattivata)
  • Spazzola laterale (fuoriuscita automatica)
Spazzatrice con aspirazione KM 120/250 R Bp Classic
Videos
Aree di applicazione
  • Ideale per cantieri edili, industria metallurgica e fonderie
  • Ideale per impianti di produzione, magazzini esterni, piattaforme di carico e cantieri edili
  • Utilizzabile anche negli spiazzi esterni, magazzini esterni, piattaforme di carico e cantieri edili
Accessori