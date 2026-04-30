L'azionamento elettrico della spazzatrice industriale KM 120/250 R Bp Classic non solo consente l'utilizzo senza emissioni sia all'interno che all'esterno, ma anche del funzionamento a bassa rumorosità. È particolarmente adatta alle applicazioni in aree sensibili al rumore. Tuttavia, il suo design robusto, il filtro tascabile con scuotifiltro a vibrazione, l'ampio contenitore con comodo svuotamento idraulico e le robuste ruote in gomma piena rendono la macchina ideale anche per applicazioni gravose in ambienti molto polverosi. Le aziende di costruzioni, l'industria metallurgica e le fonderie possono beneficiare in modo significativo delle eccezionali prestazioni della macchina. Le spazzole, che si adattano perfettamente alla superficie del terreno, raccolgono senza sforzo sporco grossolano e fine. Infine, l'elevata di facilità di utilizzo, manutenzione e assistenza rendono questa macchina vincente sul mercato.