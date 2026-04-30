Spazzatrice con aspirazione KM 120/250 R Bp Classic
La spazzatrice industriale KM 120/250 R Bp Classic a emissioni zero, a batteria. Perfetta per l'uso in aree interne od esterne sensibili al rumore. Per risultati straordinariamente buoni.
L'azionamento elettrico della spazzatrice industriale KM 120/250 R Bp Classic non solo consente l'utilizzo senza emissioni sia all'interno che all'esterno, ma anche del funzionamento a bassa rumorosità. È particolarmente adatta alle applicazioni in aree sensibili al rumore. Tuttavia, il suo design robusto, il filtro tascabile con scuotifiltro a vibrazione, l'ampio contenitore con comodo svuotamento idraulico e le robuste ruote in gomma piena rendono la macchina ideale anche per applicazioni gravose in ambienti molto polverosi. Le aziende di costruzioni, l'industria metallurgica e le fonderie possono beneficiare in modo significativo delle eccezionali prestazioni della macchina. Le spazzole, che si adattano perfettamente alla superficie del terreno, raccolgono senza sforzo sporco grossolano e fine. Infine, l'elevata di facilità di utilizzo, manutenzione e assistenza rendono questa macchina vincente sul mercato.
Caratteristiche e vantaggi
Design robusto per lavorare in sicurezzaLavora anche in condizioni esterne estreme. Maggiore durata dei componenti e della macchina stessa. Il lampeggiante con cicalino aumenta la sicurezza dell'utente e dell'ambiente.
Filtro a tasca con scuotifiltro a motore vibranteL'ampia superficie filtrante garantisce la totale assenza di polvere. Il filtro si pulisce grazie ad un motorino vibrante. Adatta per la raccolta di grosse quantità di polvere.
Facile da usare, manutenere e regolareTecnologia avanzata ma semplice con componenti testati. Sostituire o riparare il motore è molto più semplice grazie all'accesso rapido all'apposito vano. Non servono attrezzi speciali né per sostituire il filtro a tasca né per sostituire il rullo principale.
Principio getto in avanti
- Ottimi risultati anche con polvere fine.
- Raccoglie lo sporco grossolano senza fatica.
- Minore produzione di polvere.
Regolazione pressione spazzola centrale
- Ottimi risultati.
- Minore usura delle spazzole.
- Le spazzole si adattano ai diversi terreni/superfici.
Sollevamento vano raccolta idraulico
- Il vano raccolta si svuota in totale sicurezza e semplicità.
- Scarico in quota fino a 1,42 metri.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Elettrico
|Guida di trazione
|Motore a corrente continua
|Trazione - Potenza (V/kW)
|36 / 5
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|7200
|Larghezza di lavoro (mm)
|900
|Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)
|1200
|Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)
|1500
|Voltaggio batteria (V)
|36
|Durata della batteria (h)
|max. 3,5
|Contenitore per rifiuti (l)
|250
|Capacità di arrampicata (%)
|14
|Velocità di lavoro (km/h)
|6
|Superficie di filtraggio (m²)
|6
|Peso (con accessori) (kg)
|750
|Peso, pronto per il funzionamento (kg)
|1200
|Peso con imballo (kg)
|750
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Scope of supply
- Filtro tasca
- Ruote, gomma piena
Dotazione
- Pulizia manuale del filtro
- Rullo spazzola regolabile
- Rullo spazzola principale basculante
- Servosterzo
- Aspirazione regolabile
- Principio getto in avanti
- Trazione, marcia avanti
- Trazione, retromarcia
- Aspiratore
- Sistema di sollevamento idraulico del vano raccolt
- Uso esterno
- Usi indoor
- Indicatore batterie
- Contaore
- Funzione spazzante (può essere disattivata)
- Spazzola laterale (fuoriuscita automatica)
Videos
Aree di applicazione
- Ideale per cantieri edili, industria metallurgica e fonderie
- Ideale per impianti di produzione, magazzini esterni, piattaforme di carico e cantieri edili
- Utilizzabile anche negli spiazzi esterni, magazzini esterni, piattaforme di carico e cantieri edili