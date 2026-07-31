Robusta, durevole e ideale per applicazioni con elevati volumi di sporco e polvere in interni ed esterni: la spazzatrice industriale KM 130/300 R I Bp. Il suo ampio contenitore rifiuti e il potente motore consentono operazioni di pulizia fino a 3,5 ore, mentre il robusto telaio protettivo in metallo e la facile azionamento a leva sono perfettamente adattati alle difficili condizioni degli ambienti industriali. Con caratteristiche standard, tra cui un sistema di filtro a tasche altamente efficace e la regolazione opzionale della velocità delle spazzole laterali per convogliare in modo efficiente i rifiuti al rullo spazzante con una dispersione minima di polvere, garantisce una pulizia praticamente priva di polvere, anche in ambienti estremamente polverosi. Il design intuitivo incorpora anche un sedile confortevole, pratici vani portaoggetti e spie LED per mostrare lo stato operativo. Altri kit di accessori disponibili aumentano ulteriormente la sicurezza e rendono la macchina uno specialista della pulizia. La batteria e il caricabatterie non sono inclusi nella fornitura.