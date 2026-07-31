Spazzatrice con aspirazione KM 130/300 RI Bp
La spazzatrice industriale KM 130/300 R I Bp coniuga una struttura robusta con un funzionamento semplice e una potente azione di spazzamento, per applicazioni in interni ed esterni.
Robusta, durevole e ideale per applicazioni con elevati volumi di sporco e polvere in interni ed esterni: la spazzatrice industriale KM 130/300 R I Bp. Il suo ampio contenitore rifiuti e il potente motore consentono operazioni di pulizia fino a 3,5 ore, mentre il robusto telaio protettivo in metallo e la facile azionamento a leva sono perfettamente adattati alle difficili condizioni degli ambienti industriali. Con caratteristiche standard, tra cui un sistema di filtro a tasche altamente efficace e la regolazione opzionale della velocità delle spazzole laterali per convogliare in modo efficiente i rifiuti al rullo spazzante con una dispersione minima di polvere, garantisce una pulizia praticamente priva di polvere, anche in ambienti estremamente polverosi. Il design intuitivo incorpora anche un sedile confortevole, pratici vani portaoggetti e spie LED per mostrare lo stato operativo. Altri kit di accessori disponibili aumentano ulteriormente la sicurezza e rendono la macchina uno specialista della pulizia. La batteria e il caricabatterie non sono inclusi nella fornitura.
Caratteristiche e vantaggi
Funzionamento della leva semplice e robustoTutte le funzioni importanti possono essere azionate comodamente tramite leve. Indicatori LED per lo stato di funzionamento. Comodo funzionamento a 1 pedale con commutatore per marcia avanti e retromarcia.
Sollevamento vano raccolta idraulicoIl vano raccolta è svuotabile in totale sicurezza Sistema semplice per svuotare container ad un'altezza fino a 1,40 m.
Regolazione opzionale della velocità della spazzola lateraleSistema di alimentazione ottimale che indirizza i rifiuti al rullo spazzatore. Riduce efficacemente la dispersione della polvere durante la spazzata. Impatto sulla polvere significativamente inferiore per l'utente.
Design ergonomico facile da usare
- Il sedile comfort può essere regolato per adattarsi all'altezza dell'utente.
- Consente di lavorare senza fatica, anche per lunghi periodi quando necessario.
- Facile accessibilità degli elementi di controllo per un ambiente di lavoro rilassato.
Filtro a tasche di ampia area
- L'ampia area filtrante mantiene bassi i livelli di polvere durante la spazzata.
- Pratica pulizia del filtro con motore vibrante.
Trazione completamente idraulica e cinghia di azionamento rullo spazzola e scopa lateale
- Manutenzione molto ridotta, risparmio di tempo e denaro.
- Tecnologia di azionamento esente da usura.
- Ultra resistente anche in ambienti di lavoro difficili.
Manutenzione molto facile
- Sistema di filtri tascabili facilmente accessibile.
- Tecnologia a bassa manutenzione con azionamento completamente idraulico e senza elettronica.
Trazione posteriore idraulica con pneumatici in gomma piena
- Facile da manovrare anche in spazi ristretti.
- Pneumatici antiforatura in gomma piena, che non creano problemi agli oggetti taglienti.
Principio getto in avanti
- Raccoglie sporco fine e grossolano
- Non crea polvere
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Motore a corrente continua
|Trazione - Potenza (V/kW)
|36 / 4
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|10400
|Larghezza di lavoro (mm)
|1000
|Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)
|1300
|Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)
|1550
|Voltaggio batteria (V)
|36
|Contenitore per rifiuti (l)
|300
|Capacità di arrampicata (%)
|14
|Velocità di lavoro (km/h)
|8
|Peso (con accessori) (kg)
|840
|Peso, pronto per il funzionamento (kg)
|1300
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|840
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Scope of supply
- Filtro tasca
- Ruote, gomma piena
Dotazione
- Sistema di pulizia filtro automatico
- Rullo spazzola regolabile
- Rullo spazzola principale basculante
- Servosterzo
- Aspirazione regolabile
- Principio getto in avanti
- Trazione, marcia avanti
- Trazione, retromarcia
- Aspiratore
- Sistema di sollevamento idraulico del vano raccolt
- Uso esterno
- Usi indoor
- Indicatore batterie
- Contaore
- Funzione spazzante (può essere disattivata)
- La spazzola a rullo si regola automaticamente a seconda del livello di usura
Videos
Aree di applicazione
- Impianti di produzione e cantieri
- Impianti metallurgici
- Industrie
- Magazzini
- Utilizzabili nei cantieri edili
- Industri metallurgiche
- Impianti di lavorazione metalli