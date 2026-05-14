Spazzatrice con aspirazione KM 130/300 RI D

La spazzatrice industriale KM 130/300 R D coniuga una struttura robusta con un funzionamento semplice e una pulizia potente, ideale per lo sporco pesante e le applicazioni impegnative.

Robusta e ideale per applicazioni con un elevato volume di sporco e polvere. La spazzatrice industriale KM 130/300 RI di Kärcher è dotata di grande contenitore per rifiuti, potente motore diesel, robusto telaio protettivo in metallo e semplice azionamento della leva, queste caratteristiche la rendono ideale nelle difficili condizioni degli ambienti industriali. Con caratteristiche standard tra cui un potente sistema di filtri a tasche e l'esclusiva regolazione della velocità della spazzola laterale per mantenere la dispersione di polvere al minimo, la KM 130/300 RI garantisce una pulizia praticamente priva di polvere, anche in ambienti estremamente polverosi. La macchina monta un sedile comfortevole, pratici vani portaoggetti, un punto di ricarica USB e spie LED per mostrare lo stato operativo. Ruote in gomma piena antiforatura, luci anteriori a LED e un lampeggiante sono progettati per garantire la sicurezza nelle immediate vicinanze dell'ambiente di lavoro. Inoltre, sono disponibili kit di accessori per adattare la macchina a compiti di pulizia specifici o per migliorare ulteriormente la sicurezza della macchina.

Caratteristiche e vantaggi
Spazzatrice con aspirazione KM 130/300 RI D: Funzionamento della leva semplice e robusto
Funzionamento della leva semplice e robusto
Tutte le funzioni importanti possono essere azionate comodamente tramite leve. Indicatori LED per lo stato di funzionamento. Comodo funzionamento a 1 pedale con commutatore per marcia avanti e retromarcia.
Spazzatrice con aspirazione KM 130/300 RI D: Sollevamento vano raccolta idraulico
Sollevamento vano raccolta idraulico
Il vano raccolta è svuotabile in totale sicurezza Sistema semplice per svuotare container ad un'altezza fino a 1,40 m.
Spazzatrice con aspirazione KM 130/300 RI D: Regolazione opzionale della velocità della spazzola laterale
Regolazione opzionale della velocità della spazzola laterale
Sistema di alimentazione ottimale che indirizza i rifiuti al rullo spazzatore. Riduce efficacemente la dispersione della polvere durante la spazzata.  Impatto sulla polvere significativamente inferiore per l'utente.
Design ergonomico facile da usare
  • Il sedile comfort può essere regolato per adattarsi all'altezza dell'utente.
  • Consente di lavorare senza fatica, anche per lunghi periodi quando necessario.
  • Facile accessibilità degli elementi di controllo per un ambiente di lavoro rilassato.
Filtro a tasche di ampia area
  • L'ampia area filtrante mantiene bassi i livelli di polvere durante la spazzata.
  • Pratica pulizia del filtro con motore vibrante.
Trazione completamente idraulica e cinghia di azionamento rullo spazzola e scopa lateale
  • Manutenzione molto ridotta, risparmio di tempo e denaro.
  • Tecnologia di azionamento esente da usura.
  • Ultra resistente anche in ambienti di lavoro difficili.
Manutenzione molto facile
  • Sistema di filtri tascabili facilmente accessibile.
  • Tecnologia a bassa manutenzione con azionamento completamente idraulico e senza elettronica.
Trazione posteriore idraulica con pneumatici in gomma piena
  • Facile da manovrare anche in spazi ristretti.
  • Pneumatici antiforatura in gomma piena, che non creano problemi agli oggetti taglienti.
Principio getto in avanti
  • Raccoglie sporco fine e grossolano
  • Non crea polvere
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Diesel
Guida di trazione Motore a quattro tempi
Produttore motore Yanmar
Trazione - Potenza (kW) 15,8
Max. prestazioni di area (m²/h) 13000
Larghezza di lavoro (mm) 1000
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm) 1300
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm) 1550
Contenitore per rifiuti (l) 300
Capacità di arrampicata (%) 18
Velocità di lavoro (km/h) 10
Superficie di filtraggio (m²) 7,8
Capacità di carico (kg) 477
Peso (con accessori) (kg) 970
Peso, pronto per il funzionamento (kg) 970
Peso con imballo (kg) 970
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 2045 x 1350 x 1430

Scope of supply

  • Filtro tasca
  • Ruote, gomma piena

Dotazione

  • Sistema di pulizia filtro automatico
  • Rullo spazzola principale basculante
  • Servosterzo
  • Aspirazione regolabile
  • Principio getto in avanti
  • Trazione, marcia avanti
  • Trazione, retromarcia
  • Aspiratore
  • Sistema di sollevamento idraulico del vano raccolt
  • Uso esterno
  • Contaore
  • Funzione spazzante (può essere disattivata)
  • La spazzola a rullo si regola automaticamente a seconda del livello di usura
Spazzatrice con aspirazione KM 130/300 RI D
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Aree di applicazione
  • Impianti di produzione e cantieri
  • Impianti metallurgici
  • Industrie
  • Magazzini
  • Utilizzabili nei cantieri edili
  • Industri metallurgiche
  • Impianti di lavorazione metalli
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