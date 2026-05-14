Robusta e ideale per applicazioni con un elevato volume di sporco e polvere. La spazzatrice industriale KM 130/300 RI di Kärcher è dotata di grande contenitore per rifiuti, potente motore diesel, robusto telaio protettivo in metallo e semplice azionamento della leva, queste caratteristiche la rendono ideale nelle difficili condizioni degli ambienti industriali. Con caratteristiche standard tra cui un potente sistema di filtri a tasche e l'esclusiva regolazione della velocità della spazzola laterale per mantenere la dispersione di polvere al minimo, la KM 130/300 RI garantisce una pulizia praticamente priva di polvere, anche in ambienti estremamente polverosi. La macchina monta un sedile comfortevole, pratici vani portaoggetti, un punto di ricarica USB e spie LED per mostrare lo stato operativo. Ruote in gomma piena antiforatura, luci anteriori a LED e un lampeggiante sono progettati per garantire la sicurezza nelle immediate vicinanze dell'ambiente di lavoro. Inoltre, sono disponibili kit di accessori per adattare la macchina a compiti di pulizia specifici o per migliorare ulteriormente la sicurezza della macchina.