Spazzatrice con aspirazione KM 130/300 RI D
La spazzatrice industriale KM 130/300 R D coniuga una struttura robusta con un funzionamento semplice e una pulizia potente, ideale per lo sporco pesante e le applicazioni impegnative.
Robusta e ideale per applicazioni con un elevato volume di sporco e polvere. La spazzatrice industriale KM 130/300 RI di Kärcher è dotata di grande contenitore per rifiuti, potente motore diesel, robusto telaio protettivo in metallo e semplice azionamento della leva, queste caratteristiche la rendono ideale nelle difficili condizioni degli ambienti industriali. Con caratteristiche standard tra cui un potente sistema di filtri a tasche e l'esclusiva regolazione della velocità della spazzola laterale per mantenere la dispersione di polvere al minimo, la KM 130/300 RI garantisce una pulizia praticamente priva di polvere, anche in ambienti estremamente polverosi. La macchina monta un sedile comfortevole, pratici vani portaoggetti, un punto di ricarica USB e spie LED per mostrare lo stato operativo. Ruote in gomma piena antiforatura, luci anteriori a LED e un lampeggiante sono progettati per garantire la sicurezza nelle immediate vicinanze dell'ambiente di lavoro. Inoltre, sono disponibili kit di accessori per adattare la macchina a compiti di pulizia specifici o per migliorare ulteriormente la sicurezza della macchina.
Caratteristiche e vantaggi
Funzionamento della leva semplice e robustoTutte le funzioni importanti possono essere azionate comodamente tramite leve. Indicatori LED per lo stato di funzionamento. Comodo funzionamento a 1 pedale con commutatore per marcia avanti e retromarcia.
Sollevamento vano raccolta idraulicoIl vano raccolta è svuotabile in totale sicurezza Sistema semplice per svuotare container ad un'altezza fino a 1,40 m.
Regolazione opzionale della velocità della spazzola lateraleSistema di alimentazione ottimale che indirizza i rifiuti al rullo spazzatore. Riduce efficacemente la dispersione della polvere durante la spazzata. Impatto sulla polvere significativamente inferiore per l'utente.
Design ergonomico facile da usare
- Il sedile comfort può essere regolato per adattarsi all'altezza dell'utente.
- Consente di lavorare senza fatica, anche per lunghi periodi quando necessario.
- Facile accessibilità degli elementi di controllo per un ambiente di lavoro rilassato.
Filtro a tasche di ampia area
- L'ampia area filtrante mantiene bassi i livelli di polvere durante la spazzata.
- Pratica pulizia del filtro con motore vibrante.
Trazione completamente idraulica e cinghia di azionamento rullo spazzola e scopa lateale
- Manutenzione molto ridotta, risparmio di tempo e denaro.
- Tecnologia di azionamento esente da usura.
- Ultra resistente anche in ambienti di lavoro difficili.
Manutenzione molto facile
- Sistema di filtri tascabili facilmente accessibile.
- Tecnologia a bassa manutenzione con azionamento completamente idraulico e senza elettronica.
Trazione posteriore idraulica con pneumatici in gomma piena
- Facile da manovrare anche in spazi ristretti.
- Pneumatici antiforatura in gomma piena, che non creano problemi agli oggetti taglienti.
Principio getto in avanti
- Raccoglie sporco fine e grossolano
- Non crea polvere
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Diesel
|Guida di trazione
|Motore a quattro tempi
|Produttore motore
|Yanmar
|Trazione - Potenza (kW)
|15,8
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|13000
|Larghezza di lavoro (mm)
|1000
|Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)
|1300
|Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)
|1550
|Contenitore per rifiuti (l)
|300
|Capacità di arrampicata (%)
|18
|Velocità di lavoro (km/h)
|10
|Superficie di filtraggio (m²)
|7,8
|Capacità di carico (kg)
|477
|Peso (con accessori) (kg)
|970
|Peso, pronto per il funzionamento (kg)
|970
|Peso con imballo (kg)
|970
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Scope of supply
- Filtro tasca
- Ruote, gomma piena
Dotazione
- Sistema di pulizia filtro automatico
- Rullo spazzola principale basculante
- Servosterzo
- Aspirazione regolabile
- Principio getto in avanti
- Trazione, marcia avanti
- Trazione, retromarcia
- Aspiratore
- Sistema di sollevamento idraulico del vano raccolt
- Uso esterno
- Contaore
- Funzione spazzante (può essere disattivata)
- La spazzola a rullo si regola automaticamente a seconda del livello di usura
Videos
Aree di applicazione
- Impianti di produzione e cantieri
- Impianti metallurgici
- Industrie
- Magazzini
- Utilizzabili nei cantieri edili
- Industri metallurgiche
- Impianti di lavorazione metalli