パワーノズル 15°, 036

15°（パワーノズル）ノズルサイズ 036

15°（パワーノズル）ノズルサイズ 036

製品仕様

製品スペック

ノズルサイズ ( ) 36
角度 (°) 15
接続ねじ M22 x 1,5
シルバー