パワーノズル 25°, 038

25°（パワーノズル）ノズルサイズ 038

25°（パワーノズル）ノズルサイズ 038

製品仕様

製品スペック

ノズルサイズ ( ) 38
角度 (°) 25
接続ねじ M22 x 1,5
シルバー