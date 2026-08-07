パワーノズル 25°, 047

25°（パワーノズル）ノズルサイズ 047

25°（パワーノズル）ノズルサイズ 047

製品仕様

製品スペック

ノズルサイズ ( ) 47
角度 (°) 25
接続ねじ M22 x 1,5
シルバー
適合機種
販売終了製品