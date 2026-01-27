回転ブラシ専用のアタッチメント ユニバーサルは、柔らかいブラシ素材なので車や窓、ガーデン家具など、様々な軽い汚れの洗浄に適しています。回転ブラシのブラシ部分を取り替えて使用します。

回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品にも適合します。回転ブラシのブラシ部分が古くなった際の、替えブラシとしてもご使用いただけます。



※ご使用には、家庭用高圧洗浄機用アクセサリーの回転ブラシが必要です。

※ブラシ素材は、旧品の回転ブラシよりも柔らかい物になりましたが、細かい傷が付く可能性があります。色の濃い車のボディ洗浄にはご使用にならないでください。洗浄対象物ついた砂等は完全に落としてからご使用ください。傷がつく恐れがあります。