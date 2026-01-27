回転ブラシ専用アタッチメント ユニバーサル
回転ブラシ専用アタッチメント ユニバーサルは、柔らかなブラシ素材で、車や窓、ガーデン用品の洗浄など多目的にご使用いただけます。
家庭用高圧洗浄機用アクセサリー回転ブラシ専用のアタッチメントです。回転ブラシのブラシ部分を取り替えて使用します。
回転ブラシ専用のアタッチメント ユニバーサルは、柔らかいブラシ素材なので車や窓、ガーデン家具など、様々な軽い汚れの洗浄に適しています。回転ブラシのブラシ部分を取り替えて使用します。
回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品にも適合します。回転ブラシのブラシ部分が古くなった際の、替えブラシとしてもご使用いただけます。
※ご使用には、家庭用高圧洗浄機用アクセサリーの回転ブラシが必要です。
※ブラシ素材は、旧品の回転ブラシよりも柔らかい物になりましたが、細かい傷が付く可能性があります。色の濃い車のボディ洗浄にはご使用にならないでください。洗浄対象物ついた砂等は完全に落としてからご使用ください。傷がつく恐れがあります。
製品特長
柔らかいブラシ
- 一定の速度で回転し効率的に洗浄します。
多目的な洗浄
- ガラス、プラスチック素材など、さまざまな対象物を洗浄できます。
オプションアクセサリー（別売）
- 交換用のブラシとして使えます。
互換性
- 回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品の回転ブラシにも適合します。
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.1
|梱包重量 (kg)
|0.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|153 x 153 x 48
動画
用途・清掃場所
- 自動車
- ガラスの温室
- バイクやスクーター
- ガレージのドア
- ブラインド／ローラーシャッター
- ラティスなどの庭の柵や木製フェンス
- 窓枠、サッシ
- ベランダ、バルコニー
- ガーデン/テラス/バルコニー用家具