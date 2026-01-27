回転ブラシ専用アタッチメント ユニバーサル

回転ブラシ専用アタッチメント ユニバーサルは、柔らかなブラシ素材で、車や窓、ガーデン用品の洗浄など多目的にご使用いただけます。
家庭用高圧洗浄機用アクセサリー回転ブラシ専用のアタッチメントです。回転ブラシのブラシ部分を取り替えて使用します。

回転ブラシ専用のアタッチメント ユニバーサルは、柔らかいブラシ素材なので車や窓、ガーデン家具など、様々な軽い汚れの洗浄に適しています。回転ブラシのブラシ部分を取り替えて使用します。
回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品にも適合します。回転ブラシのブラシ部分が古くなった際の、替えブラシとしてもご使用いただけます。

※ご使用には、家庭用高圧洗浄機用アクセサリーの回転ブラシが必要です。
※ブラシ素材は、旧品の回転ブラシよりも柔らかい物になりましたが、細かい傷が付く可能性があります。色の濃い車のボディ洗浄にはご使用にならないでください。洗浄対象物ついた砂等は完全に落としてからご使用ください。傷がつく恐れがあります。

製品特長
柔らかいブラシ
  • 一定の速度で回転し効率的に洗浄します。
多目的な洗浄
  • ガラス、プラスチック素材など、さまざまな対象物を洗浄できます。
オプションアクセサリー（別売）
  • 交換用のブラシとして使えます。
互換性
  • 回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品の回転ブラシにも適合します。
製品仕様

製品スペック

重量 (kg) 0.1
梱包重量 (kg) 0.2
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 153 x 153 x 48
動画
用途・清掃場所
  • 自動車
  • ガラスの温室
  • バイクやスクーター
  • ガレージのドア
  • ブラインド／ローラーシャッター
  • ラティスなどの庭の柵や木製フェンス
  • 窓枠、サッシ
  • ベランダ、バルコニー
  • ガーデン/テラス/バルコニー用家具