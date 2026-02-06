回転ブラシ専用アタッチメント カー＆バイク

回転ブラシ専用アタッチメント カー＆バイクは、マイクロファイバー製で、車やバイクの洗浄に最適です。
家庭用高圧洗浄機用アクセサリー回転ブラシ専用のアタッチメントです。回転ブラシのブラシ部分を取り替えて使用します。

回転ブラシ専用アタッチメント カー＆バイクは、マイクロファイバー製なので車やバイクの洗浄に最適です。回転ブラシのブラシ部分を取り替えて使用します。
マイクロファイバー部分は面ファスナーなので、取り外しも簡単にでき、洗浄後は洗って繰り返しご使用いただけます。
回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品にも適合します。

※ご使用には、家庭用高圧洗浄機用アクセサリーの回転ブラシが必要です。
※洗浄対象物ついた砂等は完全に落としてからご使用ください。傷がつく恐れがあります。油分が混ざった汚れなどには、当社の洗浄剤を併用いただくと、より効果的に洗浄できます。

製品特長
マイクロファイバー製のアタッチメントは、面ファスナーなので取り外しが簡単
  • 取り外しもラクラクで、洗濯可能な回転ブラシ専用アタッチメント。
やさしく洗浄
  • 塗装したものなど、デリケートな素材も洗浄できます。
取り外し・洗濯可能
  • 耐熱　最大60℃。
オプションアクセサリー（別売）
  • 交換用のブラシとして使えます。
互換性
  • 回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品の回転ブラシにも適合します。
製品仕様

製品スペック

素材 75% ポリエステル、25% ポリアミド
重量 (kg) 0.1
梱包重量 (kg) 0.2
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 153 x 153 x 39
動画
用途・清掃場所
  • 自動車
  • バイクやスクーター