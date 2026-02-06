回転ブラシ専用アタッチメント カー＆バイクは、マイクロファイバー製なので車やバイクの洗浄に最適です。回転ブラシのブラシ部分を取り替えて使用します。

マイクロファイバー部分は面ファスナーなので、取り外しも簡単にでき、洗浄後は洗って繰り返しご使用いただけます。

回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品にも適合します。



※ご使用には、家庭用高圧洗浄機用アクセサリーの回転ブラシが必要です。

※洗浄対象物ついた砂等は完全に落としてからご使用ください。傷がつく恐れがあります。油分が混ざった汚れなどには、当社の洗浄剤を併用いただくと、より効果的に洗浄できます。