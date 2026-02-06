回転ブラシ専用アタッチメント カー＆バイク
回転ブラシ専用アタッチメント カー＆バイクは、マイクロファイバー製で、車やバイクの洗浄に最適です。
家庭用高圧洗浄機用アクセサリー回転ブラシ専用のアタッチメントです。回転ブラシのブラシ部分を取り替えて使用します。
マイクロファイバー部分は面ファスナーなので、取り外しも簡単にでき、洗浄後は洗って繰り返しご使用いただけます。
回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品にも適合します。
※ご使用には、家庭用高圧洗浄機用アクセサリーの回転ブラシが必要です。
※洗浄対象物ついた砂等は完全に落としてからご使用ください。傷がつく恐れがあります。油分が混ざった汚れなどには、当社の洗浄剤を併用いただくと、より効果的に洗浄できます。
製品特長
マイクロファイバー製のアタッチメントは、面ファスナーなので取り外しが簡単
- 取り外しもラクラクで、洗濯可能な回転ブラシ専用アタッチメント。
やさしく洗浄
- 塗装したものなど、デリケートな素材も洗浄できます。
取り外し・洗濯可能
- 耐熱 最大60℃。
オプションアクセサリー（別売）
- 交換用のブラシとして使えます。
互換性
- 回転ブラシ WB 120 だけでなく、旧品の回転ブラシにも適合します。
製品仕様
製品スペック
|素材
|75% ポリエステル、25% ポリアミド
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.1
|梱包重量 (kg)
|0.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|153 x 153 x 39
動画
用途・清掃場所
- 自動車
- バイクやスクーター