ノズルチップ固定ホルダー

洗浄対象物から必要最低限の距離を保つスペーサータイプ

洗浄対象物から必要最低限の距離を保つスペーサータイプ

製品仕様

製品スペック

接続ねじ M22 x 1,5
梱包重量 (kg) 0.1