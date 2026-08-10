液化炭酸ガスボンベ接続 延長ホース 5m

液化炭酸ガスボンベ接続用延長ホース5m。

液化炭酸ガスボンベ接続用延長ホース5m。

製品仕様

製品スペック

重量 (kg) 2
梱包重量 (kg) 3
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 5000 x 42 x 42
適合機種