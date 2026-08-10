フラットノズル（ロング）

IB 7/40標準装備品の広角ノズル。

IB 7/40標準装備品の広角ノズル。

製品仕様

製品スペック

重量 (kg) 0.5
梱包重量 (kg) 0.5
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 340 x 100 x 45
動画
適合機種