フラットノズル（ショート）

狭い範囲の洗浄に効果的。平面ジェット噴射。

狭い範囲の洗浄に効果的。平面ジェット噴射。

製品仕様

製品スペック

重量 (kg) 0.2
梱包重量 (kg) 0.2
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 120 x 100 x 40
適合機種