IB 10/8 L2P 用 フラットノズルロング
強い洗浄力が求められる用途向けのフラットジェットノズルショート。
アルミとステンレスから製造された頑丈なフラットジェットノズルは、そのコンパクトなサイズから、あらゆるものの洗浄、例えば、金型や製造設備やその部品などのインダストリーの用途で使えます。ただ、ひどい汚れを取り除くだけでなく、エンジンなどのなかなかノズルが届きにくい狭いエリアでも使えます。トリガーガンの接続口で回転可能なノズルは、ノズルのフラット面を的確に洗浄対象物に当てられ、異なる材料で作られた複雑な形状の対象物にも適しています。ワンタッチのノズル取り替え機構は、簡単で快適な取り扱いを可能にします。
製品特長
ショート、簡単に使えるフラットジェットノズル
- 高い洗浄力は、特に頑固な堆積物の除去も容易にします。
- エアーフィルターとCO 2 の低い消費量。
洗剤の付け替えが簡単
- 簡単に様々な条件の設定が可能。
頑丈で高耐久な設計
- ステンレスとアルミからなる高品質な設計。
製品仕様
製品スペック
|重量 (kg)
|0.1
|梱包重量 (kg)
|0.1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|97 x 22 x 22
動画
用途・清掃場所
- 鋳型の洗浄
- 機械、エンジン部品、金型、シール面の洗浄に
- 機械部品の塗料剥がし用に
- ガーデンツールや芝刈りロボの洗浄に