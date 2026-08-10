アルミとステンレスから製造された頑丈なフラットジェットノズルは、そのコンパクトなサイズから、あらゆるものの洗浄、例えば、金型や製造設備やその部品などのインダストリーの用途で使えます。ただ、ひどい汚れを取り除くだけでなく、エンジンなどのなかなかノズルが届きにくい狭いエリアでも使えます。トリガーガンの接続口で回転可能なノズルは、ノズルのフラット面を的確に洗浄対象物に当てられ、異なる材料で作られた複雑な形状の対象物にも適しています。ワンタッチのノズル取り替え機構は、簡単で快適な取り扱いを可能にします。