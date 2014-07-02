ブラストガン

ドライアイスブラスター用ブラストガンです。

ドライアイスブラスター用ブラストガンです。

製品仕様

製品スペック

重量 (kg) 0.6
梱包重量 (kg) 0.6
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 250 x 200 x 60
動画
適合機種
販売終了製品