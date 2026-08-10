フラットジェットノズルロングは、頑固な付着物のみならず、塗料、金型、製造設備やその部品、煤等取り除きます。アルミとステンレスで製造されたノズルは、とても頑丈で、トリガーガンの接続口で回転可能です。ワンタッチのノズル取り替え機構は、フラットジェットノズルを扱いを容易にかつ、便利にします。