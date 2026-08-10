フラットジェットノズル ロング L2P 5mm
頑丈でトリガーガンの接続口で回転可能なフラットジェットノズルロング。ワンタッチのノズル取り替え機構、より強い洗浄力が求められる用途向け
フラットジェットノズルロングは、頑固な付着物のみならず、塗料、金型、製造設備やその部品、煤等取り除きます。アルミとステンレスで製造されたノズルは、とても頑丈で、トリガーガンの接続口で回転可能です。ワンタッチのノズル取り替え機構は、フラットジェットノズルを扱いを容易にかつ、便利にします。
製品特長
衝撃力を高める長い形状
- 高い洗浄力は、特に頑固な堆積物の除去も容易にします。
洗剤の付け替えが簡単
- 簡単に様々な条件の設定が可能。
頑丈で高耐久な設計
- ステンレスとアルミからなる高品質な設計。
製品仕様
製品スペック
|重量 (kg)
|0.2
|梱包重量 (kg)
|0.2
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|252 x 40 x 22
用途・清掃場所
- 例えば、製造設備の洗浄など、インダストリーの洗浄に理想的な
- 鋳型の洗浄
- 機械、エンジン部品、金型、シール面の洗浄に
- 機械部品の塗料剥がし用に
- ガーデンツールや芝刈りロボの洗浄に