ブラストホース　8m

ワンタッチ接続付（ノンマーキングホース）。

ワンタッチ接続付（ノンマーキングホース）。

製品仕様

製品スペック

重量 (kg) 9
梱包重量 (kg) 9
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 600 x 600 x 200
動画
適合機種
販売終了製品