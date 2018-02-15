2018年 新製品情報

K 2 シリーズ最高の洗浄力で初めての静音モデル。 パワフルなのに軽くて静かな高圧洗浄機です。

吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK 2モデルよりも約50%カット。静音モデル最軽量のわずか5.8kgだから片手でラクに持ち運びできます。

トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。