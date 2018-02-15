2018年 新製品情報

K 2 シリーズ最高の洗浄力で初めての静音モデル。
パワフルなのに軽くて静かな高圧洗浄機です。

吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK 2モデルよりも約50%カット。静音モデル最軽量のわずか5.8kgだから片手でラクに持ち運びできます。

トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。

本体とホース類の接続はワンタッチで出来るので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。

高温の蒸気で拭き取るだけでベタついた床もサラッとスッキリします。

高温（約100℃）のスチームで洗剤を使わず家中除菌ができます。

キッチンのしつこい油汚れをスチームの力でゆるませて取り除きます。

手を汚さずカンタン交換

クロスに採用した面ファスナーと大きなタグで、手を汚さず交換できます。

一度でしっかりキレイ

スチームが均等に出るため、同じ場所を何度もお掃除しなくてすみます。

狭い場所や隙間もラクラク

ノズルジョイントが自在に動くので、家具の足まわりやベッド下もラクにお掃除できます。

拭きムラや拭き残しナシ

ノズルは常に水平をキープ。ぴったり床に接地するため、拭き残しやムラがありません。