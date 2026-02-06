コンパクトで持ち運びもラクラク、パワフル吸引で清掃面の速乾性の高いカーペットリンスクリーナーです。

ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。

回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。

内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。