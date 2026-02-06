カーペットリンスクリーナー SE 3

洗えないものを、洗ってみませんか？業務用の技術と経験値を活かして作られた、家庭用カーペットリンスクリーナー。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄します。

洗えないものが洗える！ カーペットリンスクリーナー SE 3 洗えないものが洗える！ カーペットリンスクリーナー SE 3

自社テストによる吸引比較結果

パワフルな吸引力を実現

カーペットリンスクリーナーの鍵は「吸引力」。
水を吹き付けるため、清掃後はどうしても濡れてしまいます。
より多くの水分を吸引できれば、速乾性が向上し、次に使うまでの時間を短縮できます。
ケルヒャーの家庭用カーペットクリーナーは、業務用技術を活かし、コンパクトながらパワフルな吸引力を実現しました。

清水タンク 1.7L、回収タンク 2.9L

汚水が漏れる心配なし

回収タンク容量が清水タンクより大きいので、1回の給水で汚水が漏れることはありません。
さらに、満水時に自動で吸引を止めるフローターを搭載し、掃除の二度手間を防ぎます。

簡単メンテナンスで異臭の発生を防止

「システムクリーニング機能」で、サクションホース内や汚水が通る経路を簡単に洗浄可能。
汚れを吸い取るクリーナーだからこそ、メンテナンスは欠かせません。

洗浄剤を水で薄めてスプレーしながら掃除ができます。

ワンストップ洗浄

別途洗剤スプレーは不要。もちろん水だけでも清掃可能です。

コンパクトで持ち運びもラクラク、パワフル吸引で清掃面の速乾性の高いカーペットリンスクリーナーです。
ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。
回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。
内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。

製品特長
カーペットリンスクリーナー SE 3: 清掃専門メーカーとしてのケルヒャーの経験値と技術力
繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。 パワフル吸引で残留水分が少なく、速乾性に優れています。 ラクに素早く、普段洗えないものを洗浄します。
カーペットリンスクリーナー SE 3: 繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー
スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。 スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。 長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
カーペットリンスクリーナー SE 3: コンパクトで省スペース設計
システムクリーニング機能を使って、汚水が通るサクションホースから内部を簡単にキレイにします。残った汚れが除去され、細菌や化学物質の蓄積による異臭はありません。 保管も簡単。
置き場所を選ばない、コンパクト設計
  • 狭い場所も簡単清掃。
  • 持ち運び簡単。
  • 省スペースで収納できます。
2タンク方式
  • 給水しやすい清水タンク。
  • 手を汚さず回収タンクを取り出して汚水を捨てられます。
作業しやすいサクションホース
  • スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。
  • 長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
  • 動かしやすいサクションホース。
ホースは本体に収納
  • サクションホースを本体に取り付けられるので、片手で簡単に持ち運び可能。
  • 付属アクセサリーはすべて本体に取り付けて収納可能。必要なときに迷わず使えます。
タンクも外しやすい取っ手、小物を入れられるスペースにも
  • 掃除中の一時保管に最適。
  • クロスやスポンジなどのちょっとした収納に。
シンプルで便利なハンドル
  • スイッチの操作が簡単です。
  • 使用方法が簡単。
  • すぐにお掃除開始。
製品仕様

製品スペック

消費電力 (W) 500
作動範囲 (m) 5.8
清水タンク容量 (l) 1.7
汚水タンク容量 (l) 2.9
相数 (Ph) 1
電圧 (V) 100
周波数 (Hz) 50 / 60
電源コード (m) 3.6
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 4.3
梱包重量 (kg) 6
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 450 x 225 x 260

付属品・同梱品

  • サクションホースの長さ: 1.9 m
  • スプレーヘッド: 88 mm
  • すきまノズル
  • 洗浄剤: カーペットリンスクリーナー専用洗浄剤 RM 519, 100 ml
  • スプレー機能付き延長ホース

製品機能

  • 電源コード収納ホルダー
  • アクセサリーを本体に収納可
  • 2タンク方式
  • ホース＆アクセサリーホルダー
  • アクセサリーホルダー
  • システムクリーニング機能
カーペットリンスクリーナー SE 3
動画
用途・清掃場所
  • 毛足の短いカーペット
  • 室内家具
  • 座席シート
アクセサリー
洗浄剤