電源がなくてもパワフルな洗浄が可能なコードレス式のハンディ高圧洗浄機です。豊富なアクセサリーが利用可能で、バッテリー式でもしっかりと清掃が可能です。付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん水源も気にせずどこでも高圧洗浄できます。



＜簡単・気軽なコードレス洗浄＞

充電式バッテリーと自吸用ホース・ペットボトルアダプター付属で、どこでも持ち運んで洗浄可能です。また、USBで充電可能なので、いろんな場所で充電できます。

＜5 in 1 ノズルと洗浄剤タンク付＞

付属のアクセサリーでしっかりと泡洗車ができます。

＜豊富なオプションアクセサリー＞ 別売りのアクセサリーが使用可能で、狭い場所の清掃、水しぶきを抑えて、また強い力でかつ素早く、などより快適で効率的な清掃が可能です。

＜汚れが気になり日常的に清掃している場所で大活躍＞

頑固な汚れではないが日常的に清掃している洗車やベランダ、網戸など普段汚れが気になり清掃している場所で、さっと取り出し洗浄することできれいな空間を継続できます。また、オプションアクセサリーを利用して、水ハネを抑えながら玄関周りや室外機などの狭い場所なども、こすらず洗い流してよりきれいな空間を。