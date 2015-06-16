水冷式静音タイプ高圧洗浄機

ケルヒャーの特長

ケルヒャーの高圧洗浄機はココが違う！

水道がなくても使える 節水でエコ

全ての機種に自吸機能がついているので、バケツなどのため水を使って洗浄ができます。 水道水で通常のホースを使用した場合と比べると、約70％も節水できます。

ムラなく落とせる アクセサリーが豊富