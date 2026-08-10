マイクロファイバーベルクロモップ40cm（凹凸床）

ベルクロ方式マイクロファイバーモップ、凹凸床・平面床用です。

ベルクロ方式マイクロファイバーモップ、凹凸床・平面床用です。微細なマイクロファイバー（ポリアミド繊維）と丈夫なポリプロピレン剛毛から構成され、高い清掃パフォーマンスを発揮します。洗浄剤ご使用の際はケルヒャーのプレコンディショニング方式がお勧めです。どなたにも効率良く清掃いただけます。表面の乾拭きは不要です。

製品仕様

製品スペック

プログラム ADVANCED
フロアタイプ フローリング / 弾力性のある床
床の構造 滑らかな床
汚れの度合い ハイクラス
テキスタイルの使用 繰り返し使えるテキスタイル
清掃幅 (cm) 40
テキスタイルの取り付け ベルクロ（面ファスナー）
材質 50% PET/20% PA/30% PP
テキスタイル素材 50% PET/20% PA/30% PP
製造タイプ パイル編地（クリーニング層）
テキスタイル構造 ループパイル
洗濯温度 (°C) max. 90
洗濯のお薦め (°C) 60
乾燥機温度 (°C) max. 60
洗浄サイクル approx. 250
入数 (個) 1
製品重量 / 平米あたり重量 (g) 85
寸法（長さ×幅） (mm) 400 / 130

¹⁾ 推奨される温度および洗剤の遵守または使用。また、乾燥機の使用（特に高温での使用）は、製品寿命を大幅に縮める可能性があります。

用途・清掃場所
  • 床のウェット清掃
  • 洗面所床のウェット清掃