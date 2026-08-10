マイクロファイバーベルクロモップ40cm（凹凸床）
ベルクロ方式マイクロファイバーモップ、凹凸床・平面床用です。
ベルクロ方式マイクロファイバーモップ、凹凸床・平面床用です。微細なマイクロファイバー（ポリアミド繊維）と丈夫なポリプロピレン剛毛から構成され、高い清掃パフォーマンスを発揮します。洗浄剤ご使用の際はケルヒャーのプレコンディショニング方式がお勧めです。どなたにも効率良く清掃いただけます。表面の乾拭きは不要です。
製品仕様
製品スペック
|プログラム
|ADVANCED
|フロアタイプ
|フローリング / 弾力性のある床
|床の構造
|滑らかな床
|汚れの度合い
|ハイクラス
|テキスタイルの使用
|繰り返し使えるテキスタイル
|清掃幅 (cm)
|40
|テキスタイルの取り付け
|ベルクロ（面ファスナー）
|材質
|50% PET/20% PA/30% PP
|テキスタイル素材
|50% PET/20% PA/30% PP
|製造タイプ
|パイル編地（クリーニング層）
|テキスタイル構造
|ループパイル
|洗濯温度 (°C)
|max. 90
|洗濯のお薦め (°C)
|60
|乾燥機温度 (°C)
|max. 60
|洗浄サイクル
|approx. 250
|入数 (個)
|1
|製品重量 / 平米あたり重量 (g)
|85
|寸法（長さ×幅） (mm)
|400 / 130
¹⁾ 推奨される温度および洗剤の遵守または使用。また、乾燥機の使用（特に高温での使用）は、製品寿命を大幅に縮める可能性があります。
用途・清掃場所
- 床のウェット清掃
- 洗面所床のウェット清掃