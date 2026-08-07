エルゴノミック設計を極めた製品です。両手のグリップ部が回転し、モップ部が作業者に追随するので（向きを一方向に保つので）手首を返す必要がなく疲れません（動画参照：Ｓ字清掃の訓練不要）。

500ml洗浄剤タンク内臓でスプレーボトルを持ち運ぶ必要がありません。

ベルクロモップ１枚同梱（9.212-011.0）。

（注）本製品のハンドル長は固定式です。伸縮式ハンドルタイプ（洗浄剤タンクなし）もございます（9.212-013.0）。