Kit Ray Infinity
エルゴノミック設計を極めた製品です。両手のグリップ部が回転し、モップ部が作業者に追随するので手首を返す必要がなく疲れません。500ml洗浄剤タンク内臓でスプレーボトルを持ち運ぶ必要がありません。
エルゴノミック設計を極めた製品です。両手のグリップ部が回転し、モップ部が作業者に追随するので（向きを一方向に保つので）手首を返す必要がなく疲れません（動画参照：Ｓ字清掃の訓練不要）。
500ml洗浄剤タンク内臓でスプレーボトルを持ち運ぶ必要がありません。
ベルクロモップ１枚同梱（9.212-011.0）。
（注）本製品のハンドル長は固定式です。伸縮式ハンドルタイプ（洗浄剤タンクなし）もございます（9.212-013.0）。
製品仕様
製品スペック
|清掃幅 (cm)
|40
|テキスタイルの取り付け
|ベルクロ（面ファスナー）
|ハンドルタイプ
|固定式
|入数 (個)
|1
|製品重量 / 平米あたり重量 (kg)
|0.9
|重量 (kg)
|1.6
|寸法（長さ×幅） (mm)
|400 x 90
|梱包寸法 (mm)
|400 x 90 x 1580
動画
用途・清掃場所
- 床のウェット清掃
- 洗面所床のウェット清掃