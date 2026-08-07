Kit Velook Infinity
エルゴノミック設計を極めた製品です。両手のグリップ部が回転し、モップ部が作業者に追随するので手首を返す必要がなく疲れません。伸縮式ハンドル
エルゴノミック設計を極めた製品です。両手のグリップ部が回転し、モップ部が作業者に追随するので（向きを一方向に保つので）手首を返す必要がなく疲れません（動画参照：Ｓ字清掃の訓練不要）。保管に役立つ半自立式。
伸縮式ハンドルとモップホルダーのセットです。ベルクロモップは別売りです（9.212-011.0など）。
（注）本製品には洗浄剤タンクは内臓しておりません。なお、洗浄剤タンク内臓式（9.212-034.0）ではハンドル長さは固定です。
製品仕様
製品スペック
|テキスタイルの取り付け
|ベルクロ（面ファスナー）
|清掃幅 (cm)
|40
|ハンドルタイプ
|伸縮式
|材質
|アルミ／PP（ポリプロピレン）／ラバー
|入数 (個)
|1
|製品重量 (kg)
|0.9
|重量 (kg)
|1.2
|寸法（長さ×幅） (mm)
|400 x 95
|梱包寸法 (mm)
|400 x 95 x 100
動画
用途・清掃場所
- 床のウェット清掃
- 洗面所床のウェット清掃