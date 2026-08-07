エルゴノミック設計を極めた製品です。両手のグリップ部が回転し、モップ部が作業者に追随するので（向きを一方向に保つので）手首を返す必要がなく疲れません（動画参照：Ｓ字清掃の訓練不要）。保管に役立つ半自立式。

伸縮式ハンドルとモップホルダーのセットです。ベルクロモップは別売りです（9.212-011.0など）。

（注）本製品には洗浄剤タンクは内臓しておりません。なお、洗浄剤タンク内臓式（9.212-034.0）ではハンドル長さは固定です。