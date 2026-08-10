マイクロファイバーモップ30cm､赤
壁などの立面清掃、床、コーナーなどの清掃に適しています。
壁などの立面清掃、床、コーナーなどの清掃に適しています。滑らかな使用感で清掃スタッフの身体的負荷を軽くし長時間での作業を可能にします。細かな汚れをしっかりキャッチし、広範囲をくまなく清掃頂けます。洗浄剤はプレコンディショニング方式、モップへの直接スプレーでご使用ください。ホルダーはベルクロホルダー 30cm （ 6.999-350.0 ）をお使いください。
製品仕様
製品スペック
|プログラム
|ADVANCED
|表面品質
|滑らかな床
|汚れの種類
|粘着汚れ
|汚れの度合い
|低～中
|テキスタイルの使用
|繰り返し使えるテキスタイル
|材質
|90% PET/10% PA
|テキスタイル素材
|マイクロファイバー
|製造タイプ
|パイル編地（クリーニング層）
|洗濯温度 (°C)
|max. 90
|洗濯のお薦め (°C)
|60
|乾燥機温度 (°C)
|60
|洗浄サイクル
|approx. 250
|入数 (個)
|1
|製品重量 / 平米あたり重量 ( /g/m²)
|47 / 440
|寸法（長さ×幅） (mm)
|300 x 120
¹⁾ 推奨される温度および洗剤の遵守または使用。また、乾燥機の使用（特に高温での使用）は、製品寿命を大幅に縮める可能性があります。
動画
用途・清掃場所
- 洗面所床のウェット清掃。