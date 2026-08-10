壁などの立面清掃、床、コーナーなどの清掃に適しています。滑らかな使用感で清掃スタッフの身体的負荷を軽くし長時間での作業を可能にします。細かな汚れをしっかりキャッチし、広範囲をくまなく清掃頂けます。洗浄剤はプレコンディショニング方式、モップへの直接スプレーでご使用ください。ホルダーはベルクロホルダー 30cm （ 6.999-350.0 ）をお使いください。