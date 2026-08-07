ガラス用マイクロファイバークロス､40x40cm（5枚入り）

汚れの吸着力（清掃力）に優れたガラス用マイクロファイバークロスです。

汚れの吸着力（清掃力）に優れたガラス用マイクロファイバークロスです。ガラス、鏡、艶のある金属面などデリケートな表面の清掃に最適です。小さな粒子も取り除き、糸くずを残さず、清掃後は拭き筋のない綺麗な仕上がりです。洗浄剤ご使用の際は本製品に直接スプレーいただくか、プレコンディショニング方式をご活用ください。洗濯回数の目安は500回です。

製品仕様

製品スペック

プログラム ADVANCED / STANDARD
テキスタイルの使用 繰り返し使えるテキスタイル
テキスタイル素材 85% PET / 15% PA
製造タイプ 丸編み生地
洗濯温度 (°C) max. 60
洗濯のお薦め (°C) 60
洗浄サイクル approx. 500
入数 (個) 5
製品重量 / 平米あたり重量 (kg/g/m²) 0.1 / 215
寸法（長さ×幅） (mm) 400 x 400

¹⁾ 推奨される温度および洗剤の遵守または使用。また、乾燥機の使用（特に高温での使用）は、製品寿命を大幅に縮める可能性があります。

動画
用途・清掃場所
  • 表面-ガラス清掃
  • 表面 - ウェット洗浄