汚れの吸着力（清掃力）に優れたガラス用マイクロファイバークロスです。ガラス、鏡、艶のある金属面などデリケートな表面の清掃に最適です。小さな粒子も取り除き、糸くずを残さず、清掃後は拭き筋のない綺麗な仕上がりです。洗浄剤ご使用の際は本製品に直接スプレーいただくか、プレコンディショニング方式をご活用ください。洗濯回数の目安は500回です。