ガラス用マイクロファイバークロス､40x40cm（5枚入り）
汚れの吸着力（清掃力）に優れたガラス用マイクロファイバークロスです。
汚れの吸着力（清掃力）に優れたガラス用マイクロファイバークロスです。ガラス、鏡、艶のある金属面などデリケートな表面の清掃に最適です。小さな粒子も取り除き、糸くずを残さず、清掃後は拭き筋のない綺麗な仕上がりです。洗浄剤ご使用の際は本製品に直接スプレーいただくか、プレコンディショニング方式をご活用ください。洗濯回数の目安は500回です。
製品仕様
製品スペック
|プログラム
|ADVANCED / STANDARD
|テキスタイルの使用
|繰り返し使えるテキスタイル
|テキスタイル素材
|85% PET / 15% PA
|製造タイプ
|丸編み生地
|洗濯温度 (°C)
|max. 60
|洗濯のお薦め (°C)
|60
|洗浄サイクル
|approx. 500
|入数 (個)
|5
|製品重量 / 平米あたり重量 (kg/g/m²)
|0.1 / 215
|寸法（長さ×幅） (mm)
|400 x 400
¹⁾ 推奨される温度および洗剤の遵守または使用。また、乾燥機の使用（特に高温での使用）は、製品寿命を大幅に縮める可能性があります。
動画
用途・清掃場所
- 表面-ガラス清掃
- 表面 - ウェット洗浄