マイクロファイバークロス､黄､ 40x40cm ､ 5 枚入

対象物の表面に深く入り込み、ほこり、汚れ、バクテリアをスピーディーに吸着します。厳しい衛生基準が求められる清掃に適しています。

ボリューム感のあるマイクロファイバークロスです。対象物の表面に深く入り込み、ほこり、汚れ、バクテリアをスピーディーに吸着します。厳しい衛生基準が求められる清掃に適しています。赤、青、黄のカラーバリエーションにより清掃用途に応じて色分け可能です。ドライでもウェットでもご使用頂けます。本製品に洗浄剤をスプレーしてもご使用いただけます。洗濯機で洗いながら繰り返しご使用頂けます。洗濯回数の目安は300回です。

製品仕様

製品スペック

テキスタイルの使用 繰り返し使えるテキスタイル
材質 80% PET / 20% PA
テキスタイル素材 マイクロファイバー
洗濯温度 (°C) max. 90
洗濯のお薦め (°C) 60
洗浄サイクル approx. 300
入数 (個) 5
製品重量 / 平米あたり重量 (kg/g/m²) 0.2 / 250
重量 (kg) 0.2
寸法（長さ×幅） (mm) 400 x 400

¹⁾ 推奨される温度および洗剤の遵守または使用。また、乾燥機の使用（特に高温での使用）は、製品寿命を大幅に縮める可能性があります。

マイクロファイバークロス､黄､ 40x40cm ､ 5 枚入
用途・清掃場所
  • 表面 - ウェット洗浄