10 ～ 12 室の客室の清掃とサプライ用に設計されたトロリーホテルプレミアム２は、エルゴノミックで高い品質と機能性を備えています。４つのホイールは回転式で、重い荷物を積んでいても、狭いスペースでもカートを簡単に操作できます。ホイールにはバンパーが装備されているため衝突や衝撃に耐え、対象物も守ります。本カートの素材は錆びず表面がスムーズですのでお手入れが簡単です。