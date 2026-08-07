トロリーホテルプレミアム２
径 125mm の大ホイールによるスムーズな操作性。各ホイールバンパー付き。ゴミ袋フレーム装備。想定客室数 10 ～ 12 室。
10 ～ 12 室の客室の清掃とサプライ用に設計されたトロリーホテルプレミアム２は、エルゴノミックで高い品質と機能性を備えています。４つのホイールは回転式で、重い荷物を積んでいても、狭いスペースでもカートを簡単に操作できます。ホイールにはバンパーが装備されているため衝突や衝撃に耐え、対象物も守ります。本カートの素材は錆びず表面がスムーズですのでお手入れが簡単です。
製品特長
エルゴノミック設計腰をかがめず楽に作業頂けます。 ゴミ回収袋はじめ各部が使い易く設計されています。
高品質高品質で錆びず頑丈な素材を使用しています。衝撃にも強い設計です。
衛生的表面は滑らかで、お手入れ清掃は簡単です。
軽やかな操作性
- ４つのホイールの向きは360度回転しますので狭い場所でもカートを操作できます。
実作業に配慮した装備
- ゴミ回収袋（120L）用ホルダー付き
製品仕様
製品スペック
|プログラム
|PREMIUM
|回収キャパシティ (l)
|120
|材質
|ポリプロピレン
|入数 (個)
|1
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|46.8
|重量 (kg)
|51.8
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1540 x 640 x 1425
|梱包寸法 (mm)
|930 x 540 x 291