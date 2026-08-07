トロリーホテルプレミアム２

径 125mm の大ホイールによるスムーズな操作性。各ホイールバンパー付き。ゴミ袋フレーム装備。想定客室数 10 ～ 12 室。

10 ～ 12 室の客室の清掃とサプライ用に設計されたトロリーホテルプレミアム２は、エルゴノミックで高い品質と機能性を備えています。４つのホイールは回転式で、重い荷物を積んでいても、狭いスペースでもカートを簡単に操作できます。ホイールにはバンパーが装備されているため衝突や衝撃に耐え、対象物も守ります。本カートの素材は錆びず表面がスムーズですのでお手入れが簡単です。

製品特長
トロリーホテルプレミアム２: エルゴノミック設計
エルゴノミック設計
腰をかがめず楽に作業頂けます。 ゴミ回収袋はじめ各部が使い易く設計されています。
トロリーホテルプレミアム２: 高品質
高品質
高品質で錆びず頑丈な素材を使用しています。衝撃にも強い設計です。
トロリーホテルプレミアム２: 衛生的
衛生的
表面は滑らかで、お手入れ清掃は簡単です。
軽やかな操作性
  • ４つのホイールの向きは360度回転しますので狭い場所でもカートを操作できます。
実作業に配慮した装備
  • ゴミ回収袋（120L）用ホルダー付き
製品仕様

製品スペック

プログラム PREMIUM
回収キャパシティ (l) 120
材質 ポリプロピレン
入数 (個) 1
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 46.8
重量 (kg) 51.8
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 1540 x 640 x 1425
梱包寸法 (mm) 930 x 540 x 291
アクセサリー