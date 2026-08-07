フレキソメイト FM Expert 50/ P
フレキソメイト FM Expert 50/ P は、清掃を効率化できる様々な機能を備えた、オープン型でコンパクトな清掃用トロリーです。
バケツやトレイは簡単に取り外せるので、省スペースに収納できます。
フレキソメイトFM Expert 50/ P は、オープンタイプのコンパクトトロリーです。 ゴミ回収ツールは必要に応じて上下に角度調整でき、さまざまなサイズのポリ袋に対応できます。
標準同梱品として、6Lバケツが4つで、汚染エリアごとに清掃資材を分けて収納で可能。また 16Lの引き出しが１つあり、大きな資材を収納できます。引き出しは清掃手順に応じで左右どちらかでも取り出しができます。他にも、除塵やモップの柄など比較的径の細いものを固定するホルダーSが2つ、フロアサイン、窓用バキュームクリーナー（WVP 10）を掛けるホルダーXLが1つ同梱されています。
必要に応じて、固定ホルダー（S、M、XL、BR 30）を取り付け様々な清掃器具、清掃機器を固定、運搬できます。また、バケツやトレイは簡単に取り外せるので、保管スペースを有効活用できます。
製品特長
30度の角度まで調整可能なゴミ回収ツールは、清掃スタッフが楽に取り出す事が可能です。
16Lの引き出しは高さ調節可能で、左右どちらでも引き出す事が可能です。
コンパクト設計で扱いやすく、保管もスマート
ホルダー（S、M、XL、BR 30）により様々な清掃器具、清掃機器を固定、運搬できる
製品仕様
製品スペック
|プログラム
|ADVANCED
|色
|アンスラサイトグレー
|入数 (個)
|1
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|23.5
|重量 (kg)
|26.7
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1210 x 663 x 1200
|梱包寸法 (mm)
|910 x 580 x 440
動画
アクセサリー
FM Expert 50/ P スペアパーツ検索
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