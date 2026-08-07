FM ExpertPro 50/ P
フレキソメイト FM ExpertPro 50/ P は人間工学に基づいたスタイリッシュな清掃用トロリーです。12Lバケツはプレコンディションニング用に設計されており、1つには使用前モップを入れ、もう一1つは使用後のモップを入れる管理が可能です。ドア付きなので美観管理、衛生管理に厳しい環境でも使用できます。ホイールの2つにはパーキング用ロックが付き、安全性にも配慮しています。
標準アクセサリーとして6Lバケツ、12Lバケツが各2つ（赤青に色分け管理可）、16Lの引き出し2つ、ゴミ回収袋エリア2つ、ホルダーS 2つ、ホルダーXL 1つが同梱されています。
ハンドルを床に対して垂直で握るため手首へのストレスが少なく、作業者の身長に合わせて高さ調節が可能ですので操作性に優れています。
製品特長
フレキソグリップ：作業者に合わせた高さ調整が可能。手のひらが内側を向くため、手首、腕、肩への負担を減らすエルゴノミックなデザイン
本体全体をカバーで覆うため、衛生管理エリアにも最適
2つのホイールにはパーキング用ロック付き
ホルダー（S、M、XL、BR 30）により様々な清掃器具、清掃機器を固定、運搬できる
コンパクト設計で扱いやすく、保管もスマート
プッシュ式開閉ドア。直感的でシンプルな取り扱い
製品仕様
製品スペック
|プログラム
|ADVANCED
|色
|アンスラサイトグレー
|入数 (個)
|1
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|28.2
|重量 (kg)
|35.6
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1051 x 564 x 1230
|梱包寸法 (mm)
|1120 x 580 x 500
製品機能
- ドア付きトロリー
動画
アクセサリー
FM ExpertPro 50/ P スペアパーツ検索
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