Щетка, жесткая
Щетка с жесткой щетиной для очистки промышленных фасадов, напольных покрытий и устранения грубых загрязнений. Легко монтируется на предлагаемых Kärcher телескопических штангах или трубках высокого давления.
Щетка с жесткой щетиной обеспечивает бережную и вместе с тем тщательную очистку как промышленных фасадов, так и напольных покрытий, находящихся на открытом воздухе (например, деревянных и каменных). Она легко устанавливается непосредственно на струйных трубках или на предлагаемых Kärcher телескопических штангах для чистки фасадов с проходящим внутри водопроводным шлангом. Щетка снабжена встроенным соплом высокого давления (25°), а также комплектом сопел для использования с обычной водопроводной водой. Для обеспечения оптимального давления прижима предусмотрена дополнительная опорная щетина.
Особенности и преимущества
Понятная цветовая кодировка
- Цветовая кодировка облегчает выбор подходящей щетки.
Широкий спектр применения
- Встроенное сопло высокого давления для использования щетки с аппаратом высокого давления.
- С 2 соплами и 1 соединительным элементом для использования с водопроводной водой.
- С 4 сопловыми разъемами для оптимального распределения воды.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Соединительная резьба
|M 18
|Цвет
|зеленая
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,236
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Совместимая техника
Области применения
- Для чистки террас с каменными и деревянными покрытиями
- Для чистки фасадов из бетона, клинкера, стали или луженой жести