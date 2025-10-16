PC 15
Características y ventajas
Limpieza potente con alta presión
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|1,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|250 x 250 x 80
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Limpieza de tuberías
- Limpieza de bajantes
- Limpieza de desagües
Accesorios
