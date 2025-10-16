Detergente universal RM 555, 5l

Para eliminar capas de suciedad de tipo graso y aceites

El potente detergente de limpieza multiuso elimina aceites, grasas y suciedad mineral sin esfuerzo. Para muebles de jardín, vehículos, fachadas y todas las superficies resistentes al agua.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 5
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Peso (kg) 5,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 5,4
Dimensiones (l × a × h). (mm) 192 x 145 x 248
Detergente universal RM 555, 5l
Campos de aplicación
  • Vehículos
Accesorios