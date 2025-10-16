Detergente universal RM 555, 5l
Para eliminar capas de suciedad de tipo graso y aceites
El potente detergente de limpieza multiuso elimina aceites, grasas y suciedad mineral sin esfuerzo. Para muebles de jardín, vehículos, fachadas y todas las superficies resistentes al agua.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (l)
|5
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Peso (kg)
|5,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|5,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|192 x 145 x 248
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Vehículos