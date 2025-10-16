WB 7 positivo

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,8
Peso con embalaje incluido. (kg) 1,4
Dimensiones (l × a × h). (mm) 377 x 264 x 223
Videos
Campos de aplicación
  • Puertas de garajes
  • Vehículos
  • Para limpiar motos y scooters.
  • Invernaderos
  • Revestimientos de balcones
  • Alféizares
  • Elementos de privacidad
