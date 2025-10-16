WB 7 positivo
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,8
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|377 x 264 x 223
Campos de aplicación
- Puertas de garajes
- Vehículos
- Para limpiar motos y scooters.
- Invernaderos
- Revestimientos de balcones
- Alféizares
- Elementos de privacidad
