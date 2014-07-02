Limpiador de madera, 5l
Para la limpieza en profundidad de todas las superficies de madera resistentes al agua tratadas y no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas.
Para la limpieza en profundidad de todas las superficies de madera resistentes al agua tratadas y no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas. Especialmente cuidadoso con los materiales.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (l)
|5
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Peso (kg)
|5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|5,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|192 x 145 x 248
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Suelos de madera
- Terraza