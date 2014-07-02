Limpiador de madera, 5l

Para la limpieza en profundidad de todas las superficies de madera resistentes al agua tratadas y no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas.

Para la limpieza en profundidad de todas las superficies de madera resistentes al agua tratadas y no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas. Especialmente cuidadoso con los materiales.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 5
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Peso (kg) 5
Peso con embalaje incluido. (kg) 5,5
Dimensiones (l × a × h). (mm) 192 x 145 x 248
Limpiador de madera, 5l
Campos de aplicación
  • Suelos de madera
  • Terraza
Accesorios