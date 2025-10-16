La nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de alta calidad y una longitud de 50 m destaca especialmente por su tejido multicapa de alta calidad con tacto mejorado. Por un lado, es muy flexible y resistente a torsiones, lo que hace la manguera especialmente robusta y permita un caudal permanente de agua. Por otro lado, la manguera se adapta mejor a la mano. Gracias a la capa exterior anti-UV resistente, el material está protegido en cualquier condición meteorológica. Y para impedir la formación de algas en la manguera, la capa intermedia es opaca. Además, la manguera sostenible no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo y, por lo tanto, no representa ningún riesgo para la salud. Asimismo, la manguera soporta una presión de hasta 45 bares y temperaturas de −20 a +60 °C. Quien quiera regar superficies y jardines de tamaño mediano y grande, puede contar con el mejor equipo: la manguera de riego Performance Plus. Este modelo dispone de 15 años de garantía.