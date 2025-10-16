Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -50m
Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua.
La nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de alta calidad y una longitud de 50 m destaca especialmente por su tejido multicapa de alta calidad con tacto mejorado. Por un lado, es muy flexible y resistente a torsiones, lo que hace la manguera especialmente robusta y permita un caudal permanente de agua. Por otro lado, la manguera se adapta mejor a la mano. Gracias a la capa exterior anti-UV resistente, el material está protegido en cualquier condición meteorológica. Y para impedir la formación de algas en la manguera, la capa intermedia es opaca. Además, la manguera sostenible no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo y, por lo tanto, no representa ningún riesgo para la salud. Asimismo, la manguera soporta una presión de hasta 45 bares y temperaturas de −20 a +60 °C. Quien quiera regar superficies y jardines de tamaño mediano y grande, puede contar con el mejor equipo: la manguera de riego Performance Plus. Este modelo dispone de 15 años de garantía.
Características y ventajas
Tejido multicapa de alta calidad
- Flexibilidad y resistencia al estrangulamiento para garantizar un caudal de agua óptimo.
50 metros
- Para el riego de superficies y jardines medianos o grandes.
Gracias al tejido de alta calidad con un alto grosor de pared, es adecuada para una presión de hasta 45 bares
- Resistencia garantizada.
Práctica manguera de jardín con armazón de tejido resistente a la presión
- Para un manejo sencillo.
Alta resistencia térmica, de –20 a +60 °C
- Manguera de alta calidad.
Capa intermedia opaca para evitar la proliferación de algas en la manguera
- Para una vida útil especialmente larga.
Manguera de riego de alta calidad sin ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo
- Respetuosa con el medio ambiente e inofensiva para la salud.
Capa exterior anti-UV resistente
- Extremadamente resistente a la intemperie.
15 años de garantía
- Larga vida útil y máxima calidad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro
|1/2″
|Longitud de manguera (m)
|50
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|6,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|6,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|390 x 390 x 170