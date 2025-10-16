Manguera PrimoFlex Premium 5/8" -50m
La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.
La Manguera Performance Premium 5/8" de la casa Kärcher no es una manguera de riego convencional. Fabricada en un innovador tejido con Kärcher Premium Anti-Torsion Technology, esta manguera ofrece un grado máximo de solidez, flexibilidad y resistencia al estrangulamiento. La manguera garantiza así un caudal permanente de agua para el riego de superficies y jardines de tamaño mediano y grande. Asimismo, la capa exterior anti-UV resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. Por este motivo, Kärcher ofrece 18 años de garantía. La manguera Performance Premium de 50 metros de longitud destaca también en cuestiones de salud y sostenibilidad, ya que no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo. Otras características del modelo Performance son una presión de estallido de 35 bares y una elevada resistencia térmica de entre −20 y +60 °C.
Características y ventajas
18 años de garantía
- Larga vida útil y máxima calidad.
50 metros
- Para el riego de superficies y jardines medianos o grandes.
Y gracias al tejido de alta calidad con un alto grosor de pared, es adecuada para una presión de hasta 40 bares
- Robustez garantizada
Práctica manguera de jardín con armazón de tejido resistente a la presión
- Para un manejo sencillo.
Alta resistencia térmica, de –20 a +60 °C
- Manguera de alta calidad.
Capa intermedia opaca para evitar la proliferación de algas en la manguera
- Para una vida útil especialmente larga.
Manguera de riego de alta calidad sin ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo
- Respetuosa con el medio ambiente e inofensiva para la salud.
Capa exterior anti-UV resistente
- Extremadamente resistente a la intemperie.
Premium Anti-Torsion Technology de Kärcher
- Flexible y resistente a torsiones: para un caudal óptimo de agua sin formación de bucles.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro
|5/8″
|Longitud de manguera (m)
|50
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|9,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|9,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|390 x 390 x 210
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Para el riego de plantas en maceta
- Para el riego de plantas ornamentales (pequeñas superficies, individualmente, plantas de maceta)
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.
- Para el riego de huertos de gran tamaño