Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina

Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina pentru conexiunea directa a tuturor periilor si buretilor de curatare Kärcher la furtunurile de gradina cu sistem de cuplaj rapid.

Adaptor pentru conectarea furtunurilor de gradina la toate periile Karcher si a buretilor de curatare la furtunurile cu sistem Quick Connect. Adaptor cu control de apa si opritor de apa.

Caracteristici si beneficii
Prindere rapida
  • Racordare rapida a oricarei perii Kärcher la furtunul pentru gradina
Reglarea debitului si oprirea apei de la adaptor
  • Utilizare comodă a aparatului
Adaptor de furtun de gradina
  • Usor de utilizat.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 112 x 39 x 39