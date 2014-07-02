Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina
Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina pentru conexiunea directa a tuturor periilor si buretilor de curatare Kärcher la furtunurile de gradina cu sistem de cuplaj rapid.
Adaptor pentru conectarea furtunurilor de gradina la toate periile Karcher si a buretilor de curatare la furtunurile cu sistem Quick Connect. Adaptor cu control de apa si opritor de apa.
Caracteristici si beneficii
Prindere rapida
- Racordare rapida a oricarei perii Kärcher la furtunul pentru gradina
Reglarea debitului si oprirea apei de la adaptor
- Utilizare comodă a aparatului
Adaptor de furtun de gradina
- Usor de utilizat.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|112 x 39 x 39
Produse compatibile
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- G 7.180
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Compact
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Car
- K 2 Premium Full Control Home
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Premium Full Control
- K 4 Basic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 eco!ogic House T250 *EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Full Control Premium Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Silent Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex Ultra Foam Kit
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K Premiun Home