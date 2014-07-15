Filtru evantai plat
Filtru robust, cu pliere plata, specific pentru aspiratoarele uscate si de cenusa. Pentru o putere de curatare durabila.
Caracteristici si beneficii
Potrivit pentru aspiratoarele uscate de cenușă Kärcher AD 3, AD 2 și AD 4 Premium
Pentru o putere de aspirație constantă
Interschimbabil cu ușurință
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|197 x 97 x 48
Domenii de intrebuintare
- Cenușă