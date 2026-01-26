Suportul poate fi amplasată oriunde în grădină. Se fixează ușor în pământ, asigurând o stabilitate excelentă datorită vârfului robust din metal. Datorită bolobocului cu bule integrat, aceasta poate fi montată și pe terenuri denivelate. Cu tehnologia inovativă FlexChange, tamburul de furtun poate fi plasat pe suport rapid și fără a fi nevoie de unelte. Având un unghi de rotire de 360°, acest sistem permite accesul ușor în orice colț al grădinii, oferind libertate maximă de mișcare atunci când udați.