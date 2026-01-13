Setul de duze perfect conceput pentru grădina ta. Duza (nr. 2.645-264.0) este perfectă pentru sarcini simple de udare. Mulțumită modelelor de pulverizare reglabile continuu, modul de distribuție a apei poate fi comutat între jet conic și jet punctiform, în funcție de necesități. Aceasta poate fi folosită pentru a uda flori și plante, dar și pentru a îndepărta murdăria grosieră de pe obiectele din grădină. Când duza nu este utilizată, debitul de apă către aceasta poate fi pur și simplu oprit. Setul conține, de asemenea, un racord de G3/4" pentru robinet, cu reducție G1/2", precum și 2 conectori universali robuști - unul cu Aqua Stop. Acest lucru împiedică curgerea apei pe la capătul furtunului, chiar și atunci când robinetul este deschis, de exemplu dacă duza este îndepărtată. Conectorii pot fi de asemenea utilizați cu toate diametrele convenționale ale furtunurilor de grădină. Apropo: Duzele și conectorii de la Kärcher sunt compatibili cu toate sistemele cu clic disponibile și pot fi conectați la furtunul tău de grădină fără nici o problemă.