ODLEĐIVANJE AUTOMOBILA: NAJBOLJI SAVETI I TRIKOVI
Ako nemate garažu, poznat vam je problem zaleđenih stakala zimi. Odleđivanje automobila, posebno rano ujutru, oduzima mnogo vremena i iscrpljuje. Uštedite dragoceno vreme, jer ćete uz ove savete odlediti automobil s lakoćom, a ruke vam se neće smrznuti ni pokvasiti.
Kako brzo odlediti automobil
Želite da samo uskočite u automobil ujutro i odvezete se na posao? To tokom hladnog doba godine najčešće nije moguće, jer su stakla zaleđena. U najvećem broju slučajeva latimo se obične grebalice za led. Dostupna je široka lepeza grebalica za led, od malih plastičnih do onih izrađenih od metala, sa grejanjem ili kao kombinacija strugača i četke. Ovom poslednjom lako se može skinuti sneg s automobila, pa to ne morate činiti rukom ili posebnom četkom. Prednost metalnih grebalica ogleda se u brzom skidanju slojeva leda, a oštrica se obično može zameniti novom. Plastične grebalice neretko se vremenom pohabaju i postanu tupe, pa morate nabaviti drugu. Ipak, sve vrste grebalica i strugača imaju jednu bitnu manu: morate uložiti dosta truda u odleđivanje automobila. To ne samo što umara i oduzima mnogo vremena već vam pritom ruke promrznu i pokvase se.
Automobil možete brže i uz malo napora odlediti električnim strugačem leda. Sa zamrznutih prozora vozila skida led u samo nekoliko minuta.
Najbolji način za električno odleđivanje stakala automobila
Električni strugač leda EDI 4 ima disk sa šest plastičnih oštrica koje rotacijom brzo skidaju led. Zamorno struganje leda postaje nepotrebno jer električni strugač leda samostalno obavi gotovo sav posao. Evo kako:
- Uzmite EDI 4 i uključite ga tako da se upali zeleni LED indikator.
- Skinite zaštitni poklopac.
- Stavite strugač leda na prozor automobila. Disk uređaja počinje da se vrti čim blago pritisnete uređaj uz staklo.
- Navodite uređaj ravnomerno preko površine da biste odledili prozore automobila. Radite odozgo nadole; potreban je lagan pritisak kako bi uređaj radio. U slučaju debelih slojeva leda zadržite se na jednom mestu dok ne uklonite sloj leda.
- Kada završite odleđivanje: uklonite EDI 4 sa prozora, isključite ga i namestite zaštitni poklopac.
- Ako je potrebno: očistite led s diskova mekom četkom.
EDI 4 spreman je za upotrebu čak i na veoma niskim temperaturama do –20 °C. Obično je potrebno oko 3 minuta za odleđivanje prednjeg, zadnjeg i bočnih stakala. To znači da će vam 15-minutno punjenje akumulatora potrajati celu radnu nedelju. Kada se akumulator isprazni, možete ga zgodno napuniti kod kuće ili pomoću opcionog punjača za automobil dok vozite.
Saveti za korišćenje električnog strugača leda
- EDI 4 automatski će se isključiti nakon 30 sekundi i možete ga ponovo uključiti jednim pritiskom na dugme za napajanje.
- Rotirajući disk izrađen je od plastike, slično strugačima leda dostupnim u slobodnoj prodaji. Svejedno, treba biti pažljiv i koristiti električni strugač leda samo na čistim prozorima vozila. Zaprljan disk može ogrebati stakla zbog rotacije.
- Nemojte ga koristiti uz gumenu zaptivku duž ivice prozora.
- Uz opcioni komplet diskova za čišćenje automobila možete koristiti električni strugač leda tokom cele godine.
Najbolji način za odleđivanje stakala automobila kućnim sredstvima
Osim grebalica i strugača takođe su dostupni odleđivači u spreju. Samo ih naprskajte na zaleđene površine. Led na vetrobranu i drugim delovima automobila rastvara se zahvaljujući alkoholima koje on sadrži. Nakon toga obrišite prozore. Preporučljivo je naprskati još jedan tanak sloj na stakla kako se ne bi ponovo zaledila. Odleđivači u spreju takođe pomažu kod zaleđenih brava.
So je još jedno kućno sredstvo koje možete upotrebiti za odleđivanje. Sprečava da se led uhvati na prozorima automobila, slično kao na kolovozu. Dodajte 6 kašika soli na 1 litar vode i obilato naprskajte rastvor na prozore automobila, brave i zaptivke vrata, najbolje uveče. Tako nećete morati da odleđujete automobil sutra ujutru. Savet: sačekajte da se zrnca soli potpuno rastvore, inače mogu izgrebati staklo i lak.
Iako se možda čini očiglednim rešenjem, vruću vodu ne treba koristiti za odleđivanje automobila. Nagla promena temperature na vetrobranu zbog vrele vode zapravo može izazvati pukotine.
Savet
Jeftino i efikasno sredstvo za odleđivanje možete napraviti sami. Pomešajte sirće i vodu u odnosu 3 prema 1 i prespite rastvor u bocu sa raspršivačem. Zatim ga naprskajte na zaleđene prozore. Mana ovog kućnog sredstva jeste to što deluje samo na tankim slojevima leda. Sirće takođe može nagristi gumene zaptivke, plastične delove i lak.
Najbolji saveti protiv zaleđenih prozora:
- Ako koristite prekrivač za zaštitu od leda na vetrobranu, trebalo bi da budete pošteđeni odleđivanja većeg dela automobila. Moraćete da odledite samo zadnje staklo i bočne prozore, što vam štedi vreme.
- Otklopite brisače nagore tokom noći, kako se metlice ne bi smrznule na vetrobranu.
- Ako vozilo ima funkciju grejanja u mirovanju, podesite ga da se uključi ako temperature tokom noći padnu ispod 0 °C.
- Ne vredi da motor radi dok odleđujete automobil. Potrebno je mnogo vremena da se automobil zagreje na temperaturama ispod nule. Osim toga, ako motor bez potrebe radi, to ima loše posledice po životnu sredinu, motor i vaš novčanik. U nekim se zemljama čak smatra prekršajem za koji možete biti novčano kažnjeni. Zato sačekajte da se prozori odlede pre nego što pokrenete motor. Tokom vožnje možete uključiti grejanje i uperiti ga u vetrobran da se ne bi ponovo zaledio.
- Zbog prevelike vlage u automobilu neće se samo zamagliti stakla, već se vetrobran može zalediti iznutra. Za borbu protiv ovoga postoje odvlaživači, ali određenu količinu vlage možete takođe upiti starim čarapama napunjenim pirinčem, solju, mlevenom kafom ili posipom za mačke, postavljenim u prostoru za noge u vozilu.