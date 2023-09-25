ODLEĐIVANJE AUTOMOBILA: NAJBOLJI SAVETI I TRIKOVI

Kako brzo odlediti automobil

Želite da samo uskočite u automobil ujutro i odvezete se na posao? To tokom hladnog doba godine najčešće nije moguće, jer su stakla zaleđena. U najvećem broju slučajeva latimo se obične grebalice za led. Dostupna je široka lepeza grebalica za led, od malih plastičnih do onih izrađenih od metala, sa grejanjem ili kao kombinacija strugača i četke. Ovom poslednjom lako se može skinuti sneg s automobila, pa to ne morate činiti rukom ili posebnom četkom. Prednost metalnih grebalica ogleda se u brzom skidanju slojeva leda, a oštrica se obično može zameniti novom. Plastične grebalice neretko se vremenom pohabaju i postanu tupe, pa morate nabaviti drugu. Ipak, sve vrste grebalica i strugača imaju jednu bitnu manu: morate uložiti dosta truda u odleđivanje automobila. To ne samo što umara i oduzima mnogo vremena već vam pritom ruke promrznu i pokvase se.

Automobil možete brže i uz malo napora odlediti električnim strugačem leda. Sa zamrznutih prozora vozila skida led u samo nekoliko minuta.