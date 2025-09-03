Metalni multifunkcionalni pištolj za prskanje Premium
Sa prvoklasnim multifunkcionalnim pištoljem od dugotrajnog metala daju se prema potrebi zalivati najrazličitije biljke. Uključujući obrtni rukohvat i glavu za raspršivanje bezbednu od kapanja.
Metalni multifunkcionalni pištolj za prskanje Premium od prvoklasnog metala ekstremno je robusan i stoga i posebno dugotrajan. Njegove 4 slike raspršivanja brizganje, horizontalni pljosnati mlaz, mlaz sa sitnim kapljicama i fino raspršena magla čine ga multitalentom za polivanje različitih biljaka sa individualnim potrebama. Mekana raspršena magla je perfektno pogodna za osetljive biljke, dok sa brizgaljkom idealno mogu da se zalivaju biljne i cvetne leje. Sa horizontalnim pljosnatim mlazom mogu na primer da se čiste lagano zaprljane površine. A mlaz sa sitnim kapljicama omogućava veliki protok vode, koji dobro može da se koristi za punjenje velikih rezervoara. Upotrebu bez kapanja omogućava savremena membranska tehnologija na glavi za raspršivanje koju je Kärcher razvio. Isto tako eksluzivno u Kärcher: obrtni rukohvat, sa kojim blokirajući okidač može da se usmeri prema napred ili prema nazad, leži odlično u ruci i omogućava individualni komfor pri opsluživanju. Uostalom: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim na tržištu dostupnim Klick sistemima i bez teškoća mogu da se priključe na Vaše baštensko crevo.
Obeležja i prednosti
Specijalna membranska tehnologija
- Obezbeđuje sigurno korišćenje bez kapanja za vreme promene slike raspršivanja kao i posle zaustavljanja vode.
Okretljivi rukohvat
- Mogućnost za individualno opsluživanje sa rukohvatom zaokretljivim prema napred ili prema nazad.
Ergonomski ventil za regulaciju
- Regulisanje količine protoka vode na prskalici sa samo jednom rukom.
Jednostavno bravljenje okidača
- Za komforno i permanentno zalivanje.
Mogućnost biranja četiri slike raspršivanja sa uskočnom funkcijom: brizganje, horizontalni pljosnati mlaz, kapljični mlaz, raspršena magla
- Za svaku oblast primene pravilna slika raspršivanja.
Elementi od mekane plastike
- Za sprečavanje isklizavanja, za više komfora i za zaštitu od oštećenja.
Primena prvoklasnih metalnih elemenata
- Za ekstra veliku robusnost i dugotrajnost.
Samostalno pražnjenje
- Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.
Moguće skidanje diska brizgaljke
- Za čišćenje membrane i začepljenih mlaznica.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (kg)
|0,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|250 x 70 x 130
Oprema
- Broj mlazova: 4
- Okretljivi rukohvat
- Zatvaranje na ručki
- Količina vode se može regulisati
- Funkcija samopražnjenja
- Elementi od mekane plastike
- Metal
