Metalni multifunkcionalni pištolj za prskanje Premium od prvoklasnog metala ekstremno je robusan i stoga i posebno dugotrajan. Njegove 4 slike raspršivanja brizganje, horizontalni pljosnati mlaz, mlaz sa sitnim kapljicama i fino raspršena magla čine ga multitalentom za polivanje različitih biljaka sa individualnim potrebama. Mekana raspršena magla je perfektno pogodna za osetljive biljke, dok sa brizgaljkom idealno mogu da se zalivaju biljne i cvetne leje. Sa horizontalnim pljosnatim mlazom mogu na primer da se čiste lagano zaprljane površine. A mlaz sa sitnim kapljicama omogućava veliki protok vode, koji dobro može da se koristi za punjenje velikih rezervoara. Upotrebu bez kapanja omogućava savremena membranska tehnologija na glavi za raspršivanje koju je Kärcher razvio. Isto tako eksluzivno u Kärcher: obrtni rukohvat, sa kojim blokirajući okidač može da se usmeri prema napred ili prema nazad, leži odlično u ruci i omogućava individualni komfor pri opsluživanju. Uostalom: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim na tržištu dostupnim Klick sistemima i bez teškoća mogu da se priključe na Vaše baštensko crevo.