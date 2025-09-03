Pištolj za prskanje Plus
Zalivanje sa visokim komforom: zahvaljujući obrtnom rukohvatu, pištolj za prskanje Plus se da individualno opsluživati. Idealno podesan za jednostavne zadatke zalivanja.
Tako puno komfora nudi Kärcher: okretljivi rukohvat, sa kojim blokirajući okidač može da se usmeri prema napred ili prema nazad, omogućava individualno korišćenje pištolja za prskanje. Uz to on je sastavljen od na dodir prijatnih elemenata od meke plastike, koji nude i dodatnu zaštitu. Putem regulacionog ventila, podesivog jednom rukom, može osim toga da se podesi količina vode u skladu sa potrebom. Pištolj za prskanje Plus raspolaže sa 2 slike raspršivanja: tačkasti i konusni mlaz. Oni se po potrebi daju kontinuirano podesiti – npr. za zalivanje cvetnih i biljnih leja ili za uklanjanje grube nečistoće na terasi ili na baštenskom nameštaju. Uostalom: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim na tržištu dostupnim Klick sistemima i bez teškoća mogu da se priključe na Vaše baštensko crevo.
Obeležja i prednosti
Okretljivi rukohvat
- Mogućnost za individualno opsluživanje sa rukohvatom zaokretljivim prema napred ili prema nazad.
Ergonomski ventil za regulaciju
- Regulisanje količine protoka vode na prskalici sa samo jednom rukom.
Jednostavno bravljenje okidača
- Za komforno i permanentno zalivanje.
Moguće kontinualno određivanje slike raspršivanja od tačkastog do konusnog mlaza
- Idealno može da se upotrebi za zalivanje (konusni mlaz) i čišćenje (tačkasti mlaz).
Elementi od mekane plastike
- Za sprečavanje isklizavanja, za više komfora i za zaštitu od oštećenja.
Samostalno pražnjenje
- Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|210 x 42 x 105
Oprema
- Broj mlazova: 2
- Okretljivi rukohvat
- Zatvaranje na ručki
- Količina vode se može regulisati
- Funkcija samopražnjenja
- Elementi od mekane plastike
Videos
Pribor
