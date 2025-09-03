Tako puno komfora nudi Kärcher: okretljivi rukohvat, sa kojim blokirajući okidač može da se usmeri prema napred ili prema nazad, omogućava individualno korišćenje pištolja za prskanje. Uz to on je sastavljen od na dodir prijatnih elemenata od meke plastike, koji nude i dodatnu zaštitu. Putem regulacionog ventila, podesivog jednom rukom, može osim toga da se podesi količina vode u skladu sa potrebom. Pištolj za prskanje Plus raspolaže sa 2 slike raspršivanja: tačkasti i konusni mlaz. Oni se po potrebi daju kontinuirano podesiti – npr. za zalivanje cvetnih i biljnih leja ili za uklanjanje grube nečistoće na terasi ili na baštenskom nameštaju. Uostalom: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim na tržištu dostupnim Klick sistemima i bez teškoća mogu da se priključe na Vaše baštensko crevo.