Prskalica
Mala, pogodna za rukovanje i jednostavna za priključivanje na baštensko crevo: idealna prskalica za jednostavne zadatke zalivanja.
Mala prskalica je perfektno podesna za jednostavno zalivanje u bašti. Sa kontinualno podesivim slikama raspršivanja mogu fleksibilno i po potrebi da se podese izbacivanja vode između konusnog i tačkastog mlaza. Tako jednostavno mogu da se zalivaju ne samo cveće i biljne leje, nego i gruba nečistoća može da se ukloni sa terase ili baštenskog nameštaja. Tako je početni pištolj najpodesniji kako za navodnjavanje, tako i za zadatke na čišćenju. Kada nije u upotrebi jednostavno može da se zavrne protok vode na mlaznici. Uostalom: Kärcher baštenske prskalice su kompatibilne sa svim na tržištu dostupnim Klick sistemima i bez teškoća mogu da se priključe na Vaše baštensko crevo.
Obeležja i prednosti
Moguće kontinualno određivanje slike raspršivanja od tačkastog do konusnog mlaza
- Idealno može da se upotrebi za zalivanje (konusni mlaz) i čišćenje (tačkasti mlaz).
Samostalno pražnjenje
- Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.
Malo i kompaktno
- Jednostavan za rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|131 x 36 x 36
Oprema
- Broj mlazova: 2
- Funkcija samopražnjenja
