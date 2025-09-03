Mala prskalica je perfektno podesna za jednostavno zalivanje u bašti. Sa kontinualno podesivim slikama raspršivanja mogu fleksibilno i po potrebi da se podese izbacivanja vode između konusnog i tačkastog mlaza. Tako jednostavno mogu da se zalivaju ne samo cveće i biljne leje, nego i gruba nečistoća može da se ukloni sa terase ili baštenskog nameštaja. Tako je početni pištolj najpodesniji kako za navodnjavanje, tako i za zadatke na čišćenju. Kada nije u upotrebi jednostavno može da se zavrne protok vode na mlaznici. Uostalom: Kärcher baštenske prskalice su kompatibilne sa svim na tržištu dostupnim Klick sistemima i bez teškoća mogu da se priključe na Vaše baštensko crevo.