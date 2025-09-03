Prskalica

Mala, pogodna za rukovanje i jednostavna za priključivanje na baštensko crevo: idealna prskalica za jednostavne zadatke zalivanja.

Mala prskalica je perfektno podesna za jednostavno zalivanje u bašti. Sa kontinualno podesivim slikama raspršivanja mogu fleksibilno i po potrebi da se podese izbacivanja vode između konusnog i tačkastog mlaza. Tako jednostavno mogu da se zalivaju ne samo cveće i biljne leje, nego i gruba nečistoća može da se ukloni sa terase ili baštenskog nameštaja. Tako je početni pištolj najpodesniji kako za navodnjavanje, tako i za zadatke na čišćenju. Kada nije u upotrebi jednostavno može da se zavrne protok vode na mlaznici. Uostalom: Kärcher baštenske prskalice su kompatibilne sa svim na tržištu dostupnim Klick sistemima i bez teškoća mogu da se priključe na Vaše baštensko crevo.

Obeležja i prednosti
Moguće kontinualno određivanje slike raspršivanja od tačkastog do konusnog mlaza
  • Idealno može da se upotrebi za zalivanje (konusni mlaz) i čišćenje (tačkasti mlaz).
Samostalno pražnjenje
  • Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.
Malo i kompaktno
  • Jednostavan za rukovanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 131 x 36 x 36

Oprema

  • Broj mlazova: 2
  • Funkcija samopražnjenja
