Mlaznica za dušeke

Specijalna mlaznica za usisavanje madraca i teško pristupačnih međuprostora u krevetu.

Specijalna mlaznica za madrace za usisavanje kreveta, madraca i jastuka, kao i teško dostupnih međuprostora u spavaćoj sobi. Upravo u krevetu nastaje mnogo prašine, koja se nakuplja u tekstilnim površinama, te može uzrokovati alergije. Praktična mlaznica za fuge uklanja najveći deo prašine i takođe prodire u teško pristupačne uglove. Grinje i prašina više nemaju šanse.

Obeležja i prednosti
Oblik usisne mlaznice prilagođen madracima
  • Odstranjuje nečistoću na madracima temeljnije od uobičajenih mlaznica za tapacirane površine
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Standardna nominalna širina (mm) 35
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 170 x 103 x 40
Područja primene
  • Dušeci