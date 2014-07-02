Mlaznica za dušeke
Specijalna mlaznica za usisavanje madraca i teško pristupačnih međuprostora u krevetu.
Specijalna mlaznica za madrace za usisavanje kreveta, madraca i jastuka, kao i teško dostupnih međuprostora u spavaćoj sobi. Upravo u krevetu nastaje mnogo prašine, koja se nakuplja u tekstilnim površinama, te može uzrokovati alergije. Praktična mlaznica za fuge uklanja najveći deo prašine i takođe prodire u teško pristupačne uglove. Grinje i prašina više nemaju šanse.
Obeležja i prednosti
Oblik usisne mlaznice prilagođen madracima
- Odstranjuje nečistoću na madracima temeljnije od uobičajenih mlaznica za tapacirane površine
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|170 x 103 x 40
Područja primene
- Dušeci