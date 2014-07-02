Specijalna mlaznica za madrace za usisavanje kreveta, madraca i jastuka, kao i teško dostupnih međuprostora u spavaćoj sobi. Upravo u krevetu nastaje mnogo prašine, koja se nakuplja u tekstilnim površinama, te može uzrokovati alergije. Praktična mlaznica za fuge uklanja najveći deo prašine i takođe prodire u teško pristupačne uglove. Grinje i prašina više nemaju šanse.