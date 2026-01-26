Rezervne mlaznice kao pribor
Prvoklasne rezervne mlaznice za sve površinske čistače T-Racer (osim T 350) za klase uređaja K 2 do K 7, čistače oluka PC 20 za K 3 do K 7 kao i podzemne čistače za K 2 do K 5.
Prvoklasne rezervne mlaznice za brzu i jednostavnu zamenu mlaznica. Sadržaj: tri para mlaznica za različite klase učinka kompresorkih čistača, jedna mlaznica za visoki pritisak za čišćenje uglova i ivica u kombinaciji sa površinskim čistačima T 400, T 450 i T 550 kao i dve kopče za fiksiranje. Rezervne mlaznice su podesne za sledeći pribor: površinske čistače T-Racer za klase uređaja K 2 do K 7 (izuzev T 350), čistače oluka PC 20 za klase uređaja K 3 do K 7 kao i za podzemne čistače za klase uređaja K 2 do K 5.
Obeležja i prednosti
Rezervna mlaznica
- Brza i jednostavna zamena starih mlaznica.
- Prvoklasan kvalitet za dug vek trajanja.
Pljosnati mlaz pod visokim pritiskom
- Ravnomerno čišćenje i rastvaranje tvrdokornih nečistoća.
Moćno čišćenje pod visokim pritiskom
- Bolje rastvaranje prljavštine i efikasnije čišćenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|17 x 17 x 18